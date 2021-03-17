Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Microsoft Store раньше времени появилась страничка Necromunda Hired Gun — сюжетного инди-шутера во вселенной Warhammer 40 000

И описание у него весьма любопытное.
1
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке

Утечки всегда случаются внезапно, в неподходящий момент, а иногда ещё по вине крупных игроков на рынке видеоигровых развлечений. Так произошло с Necromunda Hired Gun — ещё официально не анонсированного сюжетного шутера во вселенной Warhammer 40 000. Его страничка вместе с подробным описанием сегодня появилась в официальном магазине Microsoft Store.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Согласно описанию, в Necromunda Hired Gun мы примем на себя роль безжалостного наёмника, которому предстоит попасть в опутанную преступностью и коррупцией Некромунду, и за деньги выполнять контрактные задания. В распоряжении нашего героя богатый арсенал оружия и аугментированное доступное для перенастройки тело, позволяющее бегать по стенам, перепрыгивать пропасти и преодолевать большие расстояния с помощью крюка-кошки. Помогать герою в его роли санитара Некромунды будет верный кибернетически усиленный пёс.

реклама

За разработку проекта отвечает студия Streum On, известная по Space Hulk Deathwing. Релиз, как гласит информация на страничке, запланирован на 1 июня. Целевые платформы пока неизвестны, но рискнём предположить, что как минимум на PC и консолях Xbox проект появится. Ну а теперь — ждём полноценного анонса. Скорее всего, он состоится уже в ближайшее время, и в таком случае мы дополним данную заметку и сменим её заголовок.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

focus home interactive necromunda hired gun
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Microsoft Store раньше времени появилась страничка Necromunda Hired Gun — сюжетного инди-шутера во вселенной Warhammer 40 000
1
Полноценный трейлер и дата выхода второй части дополнения The Ancient Gods к DOOM Eternal
+
Официально: Microsoft в апреле проведёт посвящённую Age of Empires IV презентацию
+
Google решила снизить комиссию для разработчиков приложений в Google Play в два раза
3
Сюжетный трейлер амбициозного проекта Returnal от создателей Resogun
3
Завтра Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
222
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
119
Кому и для чего нужен ваш email: боремся с легкомыслием и невежеством
10
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
27
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
3
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
39
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
1

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
18:47
Уже как несколько лет в продаже pg27uq и x27 у которых на секундочку 384 зоны локального затемнения в отличии от 7 у g7. Эти двое обсыкнут g7
Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
Ry Zen
18:47
Почему именно сейчас? Почему электромобили за 100 с лишним лет смогли отвоевать долю в 3%, а за следующие десять лет оторвут еще 94? На чем базируется ваш прогноз?
Выпуском электромобилей Apple может заняться Volkswagen
Renegade1979
18:45
За всю игру этот avx используется только в одной катсцене, может по ошибке попало. Кулхацкеры правили экзешник в одном месте, и дальше вся игра переставала вылетать
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Александр Богачев
18:44
Интересно, сколько же я еще увижу за день эту "новость"?) Антуту походу настолько сильно не хотят, чтобы про них бывали.
Рекорд смартфона Realme GT в бенчмарке AnTuTu оказался обманом
LoL
18:44
Именно, кибербаг с лучиками унижает ой37700к до уровня 1600 стоковой рязани) Только слепой фанатик и ретроград будет цепляться за 4/8.
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Gunnar
18:44
Я ещё ругаю. Посмотрел давно обзор Санчеса в клубе ДНс и решил, что ну говно, но для слабой машинки сойдёт. Купил, а там ваще другая начинка из лютой китайщины. Ещё и вентилятор через два месяца загуд...
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
skydan
18:39
8 часов в день за монитором и еще по вечерам смотреть в монитор? Предпочитаю аудиокниги
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
Евгений Новиков
18:37
Только фанатики верили в лживые(как обычно) показатели производительности на презентации АМД. Это вам не Нвидиа или Интел, у которых данные с презентации подтверждаются тестами.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
Renegade1979
18:37
Проц уже нагибают волшебные лучики, и на остальное уже не остается вообще ничего. А вот есть такое дно как Series S, которое заведомо не тянет лучики, бо всего 4 терафлопса, а у 1066 их аж 5. Возможно...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Mikhail Shturmanov
18:36
2,5% было в 19 году, в 20г. наверное больше 3,0%, а лет через 10 у двс останется 3,0%. в любом случаи через 10 лет авто с двс, будет дороже в производстве аналога на электротяги. и самое главное в обс...
Выпуском электромобилей Apple может заняться Volkswagen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем