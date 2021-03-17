Разработчики из студии Housemarque, известные по проекту Resogun для платформ прошлого поколения, опубликовали сюжетный видеоролик своего нового творения под названием Returnal. Проект подразумевается как научно-фантастический экшен с элементами мистики в петле времени, и сегодня авторы пролили немного света на происходящие в мире игры события.

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По сюжету, героиня Returnal Селена терпит крушение на планете Антропос, куда она прибыла в поисках источника сигнала «Белая тень». Впоследствии Селена, обнаружив свой собственный труп, понимает, что попала в петлю времени, из которой надо каким-то образом выбраться. Пытаясь разгадать загадки Антропоса и своей ситуации, Селена будет раз за разом «погибать» и получать новые способности, которые приблизят её к цели. Более того, в мире игры можно будет встретить «трупы» Селены из чужих прохождений, тем самым заранее предсказав опасность и избрав другой путь решения проблемы. В общем, всё очень сложно, запутанно, и потому — довольно интересно.

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Стоит также напомнить, что разработчики из Housemarque в полной мере задействовали в Returnal технические возможности PlayStation 5, так что и внешний вид у проекта обещает быть сногсшибательным. А убедиться в этом или же расстроиться от увиденного можно будет 30 апреля.