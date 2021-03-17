Сюжетный трейлер амбициозного проекта Returnal от создателей Resogun
Разработчики из студии Housemarque, известные по проекту Resogun для платформ прошлого поколения, опубликовали сюжетный видеоролик своего нового творения под названием Returnal. Проект подразумевается как научно-фантастический экшен с элементами мистики в петле времени, и сегодня авторы пролили немного света на происходящие в мире игры события.
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По сюжету, героиня Returnal Селена терпит крушение на планете Антропос, куда она прибыла в поисках источника сигнала «Белая тень». Впоследствии Селена, обнаружив свой собственный труп, понимает, что попала в петлю времени, из которой надо каким-то образом выбраться. Пытаясь разгадать загадки Антропоса и своей ситуации, Селена будет раз за разом «погибать» и получать новые способности, которые приблизят её к цели. Более того, в мире игры можно будет встретить «трупы» Селены из чужих прохождений, тем самым заранее предсказав опасность и избрав другой путь решения проблемы. В общем, всё очень сложно, запутанно, и потому — довольно интересно.
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Стоит также напомнить, что разработчики из Housemarque в полной мере задействовали в Returnal технические возможности PlayStation 5, так что и внешний вид у проекта обещает быть сногсшибательным. А убедиться в этом или же расстроиться от увиденного можно будет 30 апреля.
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