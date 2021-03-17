Масштабный онлайн-экшен EVE Online можно будет запускать в браузере благодаря технологии EVE Anywhere
Компания CCP Games представила EVE Anywhere — специально настроенную облачную технологию, которая позволяет запускать EVE Online прямо в браузере. Для запуска «облачной» версии игры подойдёт Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox или Safari. Пока EVE Anywhere находится в стадии бета-тестирования и доступен только пользователям из США, но зато уже сейчас он способен выдавать картинку в разрешении 1080p и при 60 fps.
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Представители CCP Games также дали понять, что обладатели подписки Omega могут опробовать EVE Anywhere уже сейчас и совершенно бесплатно — на время проведения тестирования. Когда будет запущена финальная версия технологии, и в каких странах она станет доступна — узнаем чуть позже. Вне всяких сомнений, за доступ к «облаку» придётся платить дополнительные деньги, ведь эту инфраструктуру нужно обслуживать и обновлять.
CCP Games поддержкой и развитием EVE Anywhere хочет сделать свой флагманский проект доступным для любого игрока, имеющего широкополосный доступ в Интернет. Если опыт разработчиков окажется удачным, то другие компании могут последовать примеру исландцев.
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