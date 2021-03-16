Разработчики из студии Rebellion опубликовали релизный трейлер стратегии Evil Genius 2: World Domination. Нам в очередной раз показали разнообразие здешних геймплейных механик, попутно продемонстрировав возможности одного из злодеев, которого можно будет взять под прямое управление.

реклама

анонсы и реклама 3090 в продаже - смотри цены Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Evil Genius 2: World Domination — проект, в котором игроку нужно будет выстроить собственную империю зла, организовав для неё полноценное и хорошо обустроенное прикрытие в виде более привычного бизнеса. А список злодейских дел тут более чем обширный — нужно будет нанимать последователей-миньонов, заниматься тренировкой персонала, отправлять его на вылазки по всему миру и строить козни мировому правительству.

Проект должен поступить в продажу 30 марта на PC (в Steam).