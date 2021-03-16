Авторы стратегии Evil Genius 2: World Domination перед релизом напомнили, какими «злодейскими» вещами там можно заниматься
Разработчики из студии Rebellion опубликовали релизный трейлер стратегии Evil Genius 2: World Domination. Нам в очередной раз показали разнообразие здешних геймплейных механик, попутно продемонстрировав возможности одного из злодеев, которого можно будет взять под прямое управление.
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Evil Genius 2: World Domination — проект, в котором игроку нужно будет выстроить собственную империю зла, организовав для неё полноценное и хорошо обустроенное прикрытие в виде более привычного бизнеса. А список злодейских дел тут более чем обширный — нужно будет нанимать последователей-миньонов, заниматься тренировкой персонала, отправлять его на вылазки по всему миру и строить козни мировому правительству.
Проект должен поступить в продажу 30 марта на PC (в Steam).
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