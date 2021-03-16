Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы стратегии Evil Genius 2: World Domination перед релизом напомнили, какими «злодейскими» вещами там можно заниматься

Игра выйдет уже в конце этого месяца.
+
-19 000р на RTX 3060 - смотри цену
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
-22000р на 2060 - цены пошли вниз

Разработчики из студии Rebellion опубликовали релизный трейлер стратегии Evil Genius 2: World Domination. Нам в очередной раз показали разнообразие здешних геймплейных механик, попутно продемонстрировав возможности одного из злодеев, которого можно будет взять под прямое управление.

реклама

анонсы и реклама
3090 в продаже - смотри цены
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Evil Genius 2: World Domination — проект, в котором игроку нужно будет выстроить собственную империю зла, организовав для неё полноценное и хорошо обустроенное прикрытие в виде более привычного бизнеса. А список злодейских дел тут более чем обширный — нужно будет нанимать последователей-миньонов, заниматься тренировкой персонала, отправлять его на вылазки по всему миру и строить козни мировому правительству.

Проект должен поступить в продажу 30 марта на PC (в Steam).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rebellion evil genius 2 world domination
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы стратегии Evil Genius 2: World Domination перед релизом напомнили, какими «злодейскими» вещами там можно заниматься
+
Авторы Tomb Raider ищут сотрудников для работы над следующей высокобюджетной игрой
2
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о цензуре в социальных сетях и об отношении россиян к ней
5
Джейд Реймонд объявила об учреждении студии Haven, которая уже трудится над проектом для PlayStation
+
Empire of Sin, NieR Automata и другие: какие игры пополнят Xbox Game Pass до конца марта
+
Grand Theft Auto Online получила ускоряющее загрузку игры обновление
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
164
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
328
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
56
Ретроверсус — Radeon HD 4870 (RV770) vs. GeForce GTX 280 (GT200)
38
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Кому и для чего нужен ваш email: боремся с легкомыслием и невежеством
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
8
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
1

Сейчас обсуждают

Renegade1979
22:49
Это слух, который появился в 1960х, видимо КГБ распускала, перед вторжением в США. Которое не состоялось. Впрочем они ж уже сами видели в Корее, что США им выпишут в рогЪ. Потому дальше слухов не пошл...
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
Сергей Скайокер
22:48
у меня ещё остался старый моник и ноут на tn матрицами, эта такая параша, сидит младший брат и мать за ноутом, мне даже противно сёрфить на нём, va тоже покупал, но вовремя вернул, мне не понравились ...
Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
Мавлет Компотов
22:47
да не каждый вовсе)
Илон Маск провозгласил себя технокоролём
Gunnar
22:47
Упс))
Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
Gunnar
22:46
я щетаю шта унитаз должен умереть и возродиться как птичка феникс в новый блестящий перламутровый унитаз, в который ходит будет гораздо приятней.
Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
Олег Смирнов
22:43
Для осознания бреда "люблю свою страну, но ненавижу государство" есть очень хорошая статья Юрия Нестеренко "Исход".
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
Олег Смирнов
22:42
Для "негативно отношусь к нашему государству, но люблю свою Родину" есть очень хорошая статья Юрия Нестеренко "Исход".
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
ахахах
22:41
Аляску никто непродавал,а сдал в аренду
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
Олег Смирнов
22:41
Твои великие предки ещё 100 лет назад в лаптях ползали и крест вместо подписи малевали. Великие, пилять... А 150 лет назад по жопе розгами от своего помещика получали - и не протестовали. Из великих...
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
Renegade1979
22:40
Бандота придумает кучу поводов чтоб куда-то по беспределу влезть. Помню как Сралин придалбывался к Турции, типа отдайте проливы Босфор и Дарданеллы. Показывали какие-то договора каменного века, и фошы...
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем