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ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о цензуре в социальных сетях и об отношении россиян к ней

38% опрошенных одобряют принудительную блокировку аккаунтов.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о цензуре в социальных сетях и об отношении россиян к ней. Причём, сначала специалисты центра выяснили, какими социальными сетями пользуются россияне. Данные получились, в большинстве своём ожидаемые, но нашлось место и небольшим сюрпризам.

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Итак, большинство россиян пользуются различными социальными сетями и мессенджерами:

  • WhatsApp (70%, чаще в возрасте 25-44 лет — 77%);
  • «ВКонтакте» (50% чаще молодёжь 18-25 лет — 72-74%);
  • смотрят YouTube (40%, среди 18-24 лет — 56%);
  • заходят в Instagram (38%);
  • и «Одноклассники» (37%).

Если говорить о недостоверной информации в социальной сетях, то половина россиян считает, что её возможно отличить «всегда или почти всегда». Такого мнения придерживается 18-24-летняя молодёжь (78%), а также 25-34-летние россияне (62%).

Половина наших соотечественников (чуть больше — 51%) убеждена в том, что недостоверную информацию в интернете нужно блокировать всегда. Причём, данное суждение поддерживают те пользователи, кто пользуется интернетом эпизодически или не пользуется вообще — 65%. Ещё 23% россиян убеждены в необходимости блокировки только той информации, которая представляет серьёзную угрозу. А ещё 14% считают, что блокировать надо любую «потенциально опасную» информацию.

А теперь краткая статистика по оценке действий со стороны государства по контролю за достоверностью информации в интернете. 48% россиян затруднились дать оценку эффективности проделываемой работы, 29% опрошенных одобряют действия государства, а не одобряют только 19%.

Важный пункт в отчёте ВЦИОМ связан с блокировкой аккаунтов в социальных сетях. 38% опрошенных назвали это действие допустимым, 51% — полностью не одобряют. Причём, 70% знают или слышали о том, что Facebook и Twitter блокируют и удаляют социальные сети некоторых российских организаций и пользователей. Люди даже назвали имена некоторых известных людей, чьи аккаунты в последнее время заблокировали Twitter или Facebook, чаще всего были ответы: Дональд Трамп (11%), Алексей Навальный (3%) и Владимир Соловьёв (3%). Более половины опрошенных считают подобную блокировку допустимой при публикации провокационных или недостоверных сообщений (52%).

Наконец, самый важный пункт отчёта ВЦИОМ. Блокировку аккаунтов известных людей в соцсетях является актом цензуры — так считают 49% опрошенных. Такого мнения чаще всего придерживаются люди в возрасте 45-59 лет (56%). Не считают это цензурой 29% россия, чаще так считает молодёжь в возрасте 18-24 лет (57%).

Из тех людей, кто считает блокировку актом цензуры, 70% убеждены, что государству нужно что-то делать для борьбы с цензурой. А вот 26% убеждены, что ничего делать не нужно.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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