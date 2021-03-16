Джейд Реймонд, которая за последние годы сменила слишком много мест работы, в блоге PlayStation объявила об учреждении новой независимой студии-разработчика под названием Haven Studios. Территориально Haven Studios расположена в Монреале, и небольшой коллектив студии уже трудится над своим первым проектом.

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Над чем конкретно трудится новый коллектив Джейд Реймонд, не уточняется, но известно, что проект создаётся для PlayStation, а финансировать его будет Sony. Иными словами, игровое крыло Sony доверяет Реймонд и её команде.

Напомним, что ранее Реймонд руководила внутренними студиями Google Stadia. После закрытия компанией этого подразделения Реймонд решила не искать очередное место работы, а создать его самостоятельно. Выйдет ли у Haven Studios что-нибудь путное, пока остаётся лишь догадываться.