Grand Theft Auto Online получила ускоряющее загрузку игры обновление
Вчера вечером Rockstar пообещала, что применит к Grand Theft Auto Online ускоряющее загрузку игры обновление, на которое разработчиков подтолкнул опыт одного энтузиаста-программиста под ником t0st, удивившегося простоте и нелепости допущенной авторами ошибки. Ранее энтузиаст уточнял, что ошибка настолько примитивная, что на её исправление должно уйти не больше одного рабочего дня одного программиста. Так оно и случилось.
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Буквально только что игроки сообщили о том, что обновление уже применено к игре. Официально Rockstar о нём пока не оповестила, но соответствующий патч был загружен и установлен, а игра действительно стала запускаться в два—три раза быстрее.
Вчера Rockstar поблагодарила t0st’а за проделанную работу и даже выплатила ему своеобразную премию в размере десяти тысяч долларов. Удивительно другое: как сами разработчики на протяжении многих лет не замечали, что их игра загружалась по 5—10 минут в зависимости от производительности системы. Всё-таки хотя бы иногда играть в собственные творения, а не относиться к ним как к продукту, бывает полезно.
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