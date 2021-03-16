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Ролевой экшен Dungeons & Dragons Dark Alliance выйдет летом

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Разработчики из Tuque Games собрались с силами и огласили точную дату выхода своего эксплуатирующего вселенную Dungeons & Dragons проекта с подзаголовком Dark Alliance. Данный ролевой боевик с заточкой под совместное прохождение выйдет в свет 22 июня, а пока что при большом желании на него можно оформить предварительный заказ: стандартное издание обойдётся ровно в 2 000 рублей, «делюкс» же — в 3 085 рублей.

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По сюжету Dark Alliance, четырём героям необходимо защитить долину Ледяного Ветра и отразить натиск армий зла, которые с каждым днём бьют всё больнее и больнее. Игроки принимают роли героев, обладающих уникальными способностями и, как следствие, собственными стилями игры. Чем более сложных противников мы будем одолевать, тем больше будет открываться возможностей для «прокачки» и обретения самого смертоносного оружия и полезной экипировки.

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Проект создаётся для всех актуальных платформ: PC и «больших» консолей прошлого и текущего поколений.

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tuque games dungeons & dragons dark alliance
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omoikane
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Renegade1979
17:19
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