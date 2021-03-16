Студия Frictional Games решила выйти из сумрака и поделилась хорошими известиями касательно финансовых результатов своих проектов SOMA и Amnesia Rebirth. Забегая немного вперёд, отметим, что оба результата вполне достойные, если, конечно, принимать во внимание тот факт, что они не претендуют на роли блокбастеров и являются очень нишевыми в своих жанрах и охватах аудитории.

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Итак, ужастик SOMA, появившийся на свет осенью 2015 года и получивший высоченные пользовательские отзывы, разошёлся на PC тиражом в один миллион копий. Сколько копий проекта было продано на PlayStation 4 и Xbox One, пока не уточняется. Проект уже давно полностью окупился и приносит долгосрочную прибыль. Также Frictional Games отметила, что отметку в миллион экземпляров SOMA преодолела уже некоторое время назад, но время сообщить об этом у студии появилось лишь сейчас.

Что касается Amnesia Rebirth, то на сегодняшний день — спустя пять месяцев после релиза — продано сто тысяч копий проекта. Это объективно немного, но Frictional всё равно считает данный результат успехом и верит в то, что будущее у новенькой «Амнезии» светлое. В отличие от SOMA, расходы на свою разработку Amnesia Rebirth пока не отбила.

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Без дела разработчики не сидят, и уже сейчас работают сразу над двумя проектами. Один из них ещё только предстоит проработать, другой уже находится в стадии активного производства.