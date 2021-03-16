Фанаты Valheim возвели в игре Эйфелеву башню в натуральную величину
Благодаря наличию в Valheim механики строительства проект сразу же стал не просто симулятором выживания в громном и неприветливом мире, но и серьёзным симулятором строительства. Обладающие богатой фантазией, недюжинным терпением и вагоном свободного времени геймеры уже воссоздают в игре то военные корабли из «Звёздных войн», то локации из других любимых игр, то вовсе достопримечательности из реального мира. Представителю последней категории и посвящена сегодняшняя заметка.
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На YouTube-канале Vot Te Game появилась видеозапись-«таймлапс», в которой два поклонника Valheim воссоздают в игре Эйфелеву башню в масштабе 1:1. Как пишут авторы ролика, которые, кстати, наши соотечественники, в строительстве участвовали два человека, которые потратили на него две недели своей жизни и 40 тысяч блоков строительных материалов. Зато результат того определённо стоил.
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Напомним, что Valheim представляет собой феноменально популярный «выживач», действия которого разворачиваются во вдохновлённом скандинавской мифологией мире, и где игрокам нужно исследовать мир, продвигаясь по импровизированному технологическому древу, создавая новые материалы, орудия труда и одолевая всё более и более могущественных «боссов». Проект вот уже шесть недель подряд удерживает первую строчку в чарте продаж Steam, и неизвестно, как долго это будет продолжаться.
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