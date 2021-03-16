Компания Epic Games опубликовала новый зрелищный трейлер, посвящённый старту 6 сезона 2 главы королевской битвы Fortnite. В представленном видео нам предлагают оценить поставленный эпический экшен, в котором агент Джонс высаживается на острове и отправляется в саму гущу событий.

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А там творится какое-то визуальное пиршество скинов с лицензированных персонажей. Мы увидели Рипли из «Чужого», Кратоса из God of War, Сару Коннор из «Терминатора» (сам железный робот-убийца тоже засветился), Мастера Чифа из Halo и других персонажей из узнаваемых выдуманных вселенных.

Центральной темой сезона «Дикие времена» станет одиночное сюжетное задание «Эпицентр: финальный кризис». Агент Джонс завершит свои скитания в рамках миссии, которую «должна изменить всё». В центре острова появилась башня в окружении домиков, а месторасположение локаций изменилось, появились новые карты.

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Новый боевой пропуск, приуроченный к старту сезона в Fortnite тоже приготовлен. Настойчивые игроки, которые смогут пройти его полностью, получат во владение скин Лары Крофт и многое другое.

В отношении 2 главы 6 сезона Fortnite важно ещё отметить тот факт, что герой теперь может не только находить, но и создавать экипировку. Игроки будут заниматься охотой на животных, что должно помочь при создании автоматов, револьверов и многого другого. Легендарное или просто редкое оружие получится найти в специальных бункерных сундуках, а новые технологии и улучшения разработчики станут добавлять в течение всего сезона.