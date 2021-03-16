В середине февраля группа энтузиастов пообещала выпустить ремейк Half-Life Blue Shift, взяв за основу Black Mesa — уже существующий фанатский ремейк оригинальной истории про молчаливого физика. Тогда самоотверженные разработчики пообещали, что будут выпускать ремейк частями — по главам — чтобы даже самые нетерпеливые игроки смогли его опробовать и убедиться в искренности намерений энтузиастов. Что ж, не прошло и месяца, как первая глава ремейка Blue Shift уже стала доступна для прохождения. Загрузить её можно в «Мастерской» Steam, просто нажав на кнопку «Подписаться».

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Напомним, что Half-Life Blue Shift — это второй аддон-ответвление к Half-Life: его события разворачивались параллельно событиям основной игры, но от лица другого героя, Барни Калхуна, охранника «Чёрной Мезы» и хорошего друга Гордона Фримена.

По своей продолжительности Blue Shift в несколько раз уступает продолжительности оригинальной игры и ответвления Opposing Force, поэтому, если тенденция сохранится, то можно надеяться на выход его ремейка до конца года.