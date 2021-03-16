Telegram Group смогла привлечь $1 миллиард на размещении собственных облигаций
По сообщениям различных источников в Сети, компания Telegram Group 12 марта впервые разместила собственные облигации и привлекла на рынке $1 миллиард. Речь идёт о пятилетних конвертируемых долларовых облигациях под 7% годовых — размещение прошло по цене номинала. Информацию о размещении также подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.
реклама
Организатором размещения вызвалась быть сама Telegram Group, но без помощи агентов дело не обошлось. В России таковыми стали «Альфа-Капитал», Aton и VTB Capital — представители всех названных компаний от комментариев отказались.
Даём справку: Telegram начала процесс размещения пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта 9 марта, в среду. Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза. Неназванные источники уважаемого издания Forbes не исключают возможности, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 миллиарда.
реклама
Здесь объяснить обывателю, для чего Telegram Group вообще задумала размещение облигаций. Это необходимо для обеспечения возврата денежных средств инвесторам TON — амбициозной блокчейн-платформы, запуск которой несколько раз откладывался, а после и вовсе не состоялся. Ещё в 2018 году компания смогла привлечь $1,7 миллиарда инвестиций, которые планировалось направить на поддержку запуска TON и криптовалюты Gram.
Предполагалось, что после удачного старта данных проектов инвесторам будет выплачено почти 3 миллиарда токенов, но осенью 2019 года в дело вмешалась Комиссия по ценным бумагам США, признавшая токены ценными бумагами. Проект TON пришлось закрыть, а Telegram Group обязали выплатить более $1,2 миллиарда инвесторам, не говоря уже про штраф в размере $18,5 миллионов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила