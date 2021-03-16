По сообщениям различных источников в Сети, компания Telegram Group 12 марта впервые разместила собственные облигации и привлекла на рынке $1 миллиард. Речь идёт о пятилетних конвертируемых долларовых облигациях под 7% годовых — размещение прошло по цене номинала. Информацию о размещении также подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

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Организатором размещения вызвалась быть сама Telegram Group, но без помощи агентов дело не обошлось. В России таковыми стали «Альфа-Капитал», Aton и VTB Capital — представители всех названных компаний от комментариев отказались.

Даём справку: Telegram начала процесс размещения пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта 9 марта, в среду. Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза. Неназванные источники уважаемого издания Forbes не исключают возможности, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 миллиарда.

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Здесь объяснить обывателю, для чего Telegram Group вообще задумала размещение облигаций. Это необходимо для обеспечения возврата денежных средств инвесторам TON — амбициозной блокчейн-платформы, запуск которой несколько раз откладывался, а после и вовсе не состоялся. Ещё в 2018 году компания смогла привлечь $1,7 миллиарда инвестиций, которые планировалось направить на поддержку запуска TON и криптовалюты Gram.

Предполагалось, что после удачного старта данных проектов инвесторам будет выплачено почти 3 миллиарда токенов, но осенью 2019 года в дело вмешалась Комиссия по ценным бумагам США, признавшая токены ценными бумагами. Проект TON пришлось закрыть, а Telegram Group обязали выплатить более $1,2 миллиарда инвесторам, не говоря уже про штраф в размере $18,5 миллионов.