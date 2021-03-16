Ролевая игра The Outer Worlds от Obsidian внезапно получила увесистый патч размером в 26 Гбайт, после установки которого владельцы консолей Xbox Series заметили увеличение количества кадров в секунду. «Заплатка» включает в проекте поддержку 60 fps, но официально разработчики её даже не анонсировали.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Чуть позже владельцы консолей PlayStation 5 заметили, что и на их устройствах The Outer Worlds стала работать плавнее с повышенной производительностью. Сообщество фанатов убеждено, что выпуск патча приурочен к выходу Murder on Eridanos — второго большого дополнения для игры, которое также стало заключительным.

Murder on Eridanos должно выйти уже 17 марта на PC и консолях.