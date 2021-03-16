Ролевая игра The Outer Worlds получила поддержку 60 fps на PlayStation 5 и Xbox Series X
Ролевая игра The Outer Worlds от Obsidian внезапно получила увесистый патч размером в 26 Гбайт, после установки которого владельцы консолей Xbox Series заметили увеличение количества кадров в секунду. «Заплатка» включает в проекте поддержку 60 fps, но официально разработчики её даже не анонсировали.
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Чуть позже владельцы консолей PlayStation 5 заметили, что и на их устройствах The Outer Worlds стала работать плавнее с повышенной производительностью. Сообщество фанатов убеждено, что выпуск патча приурочен к выходу Murder on Eridanos — второго большого дополнения для игры, которое также стало заключительным.
Murder on Eridanos должно выйти уже 17 марта на PC и консолях.
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