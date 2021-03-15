Объявлен список первых игр Bethesda, которые получат стабильные 60 fps на консолях Xbox Series
Microsoft недавно представила технологию FPS Boost, которая призвана увеличивать количество кадров в секунду в отдельных играх для консолей Xbox Series. После окончательного присоединения Bethesda к редмондской компании появление поддержки FPS Boost в последних Fallout и TES было вопросом времени.
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Теперь мы узнали, какие игры сейчас получат стабильные 60 fps. Список здесь:
- Dishonored: Definitive Edition;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition;
- Prey (2017);
- Fallout 4;
- Fallout 76.
Почти во всех озвученных играх появятся стабильные 60 fps. К сожалению, для достижения поставленной цели в Fallout 4 и Fallout 76 пришлось понизить разрешение, поэтому FPS Boost в таких случаях будет по умолчанию выключен в настройках.
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Желающим опробовать улучшенные версии продуктов Bethesda нужно «всего лишь» обзавестись консолью Xbox Series X или S, а также оформить подписку Xbox Game Pass (самый дешёвый вариант).
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