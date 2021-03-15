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Объявлен список первых игр Bethesda, которые получат стабильные 60 fps на консолях Xbox Series

Спасибо технологии FPS Boost.
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Microsoft недавно представила технологию FPS Boost, которая призвана увеличивать количество кадров в секунду в отдельных играх для консолей Xbox Series. После окончательного присоединения Bethesda к редмондской компании появление поддержки FPS Boost в последних Fallout и TES было вопросом времени.

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Теперь мы узнали, какие игры сейчас получат стабильные 60 fps. Список здесь:

  • Dishonored: Definitive Edition;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition;
  • Prey (2017);
  • Fallout 4;
  • Fallout 76.

Почти во всех озвученных играх появятся стабильные 60 fps. К сожалению, для достижения поставленной цели в Fallout 4 и Fallout 76 пришлось понизить разрешение, поэтому FPS Boost в таких случаях будет по умолчанию выключен в настройках.

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Желающим опробовать улучшенные версии продуктов Bethesda нужно «всего лишь» обзавестись консолью Xbox Series X или S, а также оформить подписку Xbox Game Pass (самый дешёвый вариант).

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SlyBiBi
21:14
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aggile
21:14
форза фризит дичайшим образом. Спс, стим.
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century84
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Bare_Metal
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Ну бывает, ничего страшного. Для криптовалютного трейдера 7 миллионов не деньги.
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MriS
21:11
Да и пофиг, адекватные люди такую карту под игры покупать не будут.
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Bit Super
21:11
За 40к это г брать? да лучше 5к доплатить и взять полноценный смарт - Huawei P40 в нём и сёлфи 4к 60fps и основная с лучшим сенсором от сони на сегодня. Тюфу на тебя гнусмас.
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Bare_Metal
21:10
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Don-Pedro
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