Microsoft недавно представила технологию FPS Boost, которая призвана увеличивать количество кадров в секунду в отдельных играх для консолей Xbox Series. После окончательного присоединения Bethesda к редмондской компании появление поддержки FPS Boost в последних Fallout и TES было вопросом времени.

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Теперь мы узнали, какие игры сейчас получат стабильные 60 fps. Список здесь:

Dishonored: Definitive Edition;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition;

Prey (2017);

Fallout 4;

Fallout 76.

Почти во всех озвученных играх появятся стабильные 60 fps. К сожалению, для достижения поставленной цели в Fallout 4 и Fallout 76 пришлось понизить разрешение, поэтому FPS Boost в таких случаях будет по умолчанию выключен в настройках.

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Желающим опробовать улучшенные версии продуктов Bethesda нужно «всего лишь» обзавестись консолью Xbox Series X или S, а также оформить подписку Xbox Game Pass (самый дешёвый вариант).