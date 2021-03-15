Ghost of Tsushima полностью прошли более половины игроков
Некоторые не добившиеся на поприще одиночных игр успеха разработчики и вторящие им сочувствующие личности иногда заявляют, что «синглплеер» мёртв, и что лишь небольшая доля геймеров вообще проходит проекты до конца. Что ж, у Ghost of Tsushima есть на этот счёт внушительный контраргумент.
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Как сообщает издание UnGeek, ссылаясь на статистику трофеев в PlayStation Network, конкретно Ghost of Tsushima до конца прошли 50,2 % игроков, о чём свидетельствует статистика полученной «ачивки» под названием Mono No Aware, которая выдаётся за прохождение игры.
Для сравнения, Assassin’s Creed Valhalla довольствуется лишь 19,8-процентной статистикой прохождения, а Death Stranding — 28,6 %. Иными словами, в Ghost of Tsushima игроки с большим удовольствием окунались в повествование и доводили прохождение проекта до его логического завершения. Возникает вполне справедливое мнение о том, что всё зависит от игры, её качества в целом и уровня её сюжетного повествования в частности.
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