Компания Microsoft объявилa о том, что кооперативный экшен Outriders будет доступен всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass для консолей в день релиза, 1 апреля. Напомним, разработкой данного проекта занимается студия People Can Fly, которую мы хорошо знаем по экшенам Painkiller и Bulletstorm.

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Редмондцы начали «тизерить» появление Outriders в Xbox Game Pass ещё несколько дней назад: оставленные намёки о новинке сервиса недвусмысленно намекали, что мы будем иметь дело именно с Outriders.

Кооперативный экшен расскажет нам историю Первопроходца, очнувшегося от криостазиса спустя 30 лет после высадки на Енох. Главный герой переродился в Другого — существо, обладающее небывалыми способностями и навыками исцеления. Игроку предстоит воспользоваться этими возможностями «на поле бушующей битвы».