Похоже, Outriders войдёт в состав Xbox Game Pass сразу с момента релиза
У Microsoft уже вошло в привычку «тизерить» готовящиеся к появлению в Xbox Game Pass игры таким образом, как будто речь идёт не о подписном сервисе, а об анонсе ожидаемых блокбастеров. В частности, несколько часов назад компания заявила, что к появлению в Xbox Game Pass готовится некий загадочный проект.
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По традиции, в самом «тизере» не содержится точной информации, но зато имеется предельно прозрачный намёк: в якобы письме для внутренней рассылки прописаны сведения о «загадочном сигнале» и «аномалиях», которые внимательные геймеры сразу связали с кооперативным боевиком Outriders, в мире которого полно аномалий, и по сюжету которого нам с товарищами нужно найти источник загадочного сигнала.
Обычно разгадки ребусов от Microsoft оказываются верными, так что рискнём предположить, что Outriders станет частью Xbox Game Pass сразу с момента своего выхода 1 апреля. В этой связи важно напомнить, что для Outriders доступна демоверсия, которая уже привлекла внимание миллионов игроков. Похоже, проект будет довольствоваться высокими продажами.
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