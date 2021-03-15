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Авторы Marvel’s Avengers собираются поддерживать проект на протяжении многих лет

Но... для кого?
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Статистически, Marvel’s Avengers является полным провалом: своего пикового «онлайна» проект достиг полгода назад в день релиза, и с тех пор полностью растерял всю аудиторию, которая сегодня исчисляется жалкими сотнями пользователей. Как бы то ни было, разработчики из Crystal Dynamics не унывают и строят планы по долгосрочной поддержке проекта.

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Так, уже в этот четверг, 18 марта, Marvel’s Avengers получит «некстгенное» обновление и DLC с Соколиным Глазом. Но на этом, естественно, не всё: как передаёт издание GamingBolt, разработчики собираются пополнять игру новым контентом на протяжении как минимум ближайших нескольких лет. Представители Crystal Dynamics утверждают, что готовят для Marvel’s Avengers много всего интересного и жаждут поскорее поделиться с сообществом подробностями.

Возможно, у Marvel’s Avengers сможет открыться второе дыхание, но, судя по статистике, состояние у игры тяжёлое, если не сказать критическое, и не совсем понятно, для кого вообще разработчики готовят эти обновления: несколько сотен, да пусть даже тысяч пользователей никак не покроют расходов на их разработку, не говоря уже об извлечении прибыли.

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