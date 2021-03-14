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Авторы градостроительного симулятора Cities: Skylines поделились статистикой о деятельности игроков

84 миллиона городов и 432 миллиарда жителей. Есть и другие цифры.
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В этом месяце замечательному градостроительному симулятору Cities: Skylines исполнилось шесть лет, авторы регулярно выпускают для этой игры новые интересные дополнения, что заслуживает отдельного уважения. По случаю юбилея разработчики из студии Colossal Order решили опубликовать занятные данные, связанные с деятельностью доморощенных градостроителей.

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В рамках мероприятия Paradox Insider разработчики Cities: Skylines рассказали, что общее количество жителей виртуальных городов в игре в десятки раз превышает население Земли. Общее игровое время, потраченное на Cities, составило 74 956 лет. Пользователями построено около 84 миллионов городов, население которых превысило отметку в 432 миллиарда.

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Про создателей модификаций тоже никто не забывал: за всё время существования проекта было выпущено более 240 тысяч модов (цифра невероятная, да). Сотрудники Colossal Order с особым трепетом относятся к мододелам, регулярно поощряя их креативный настрой. Например, до 30 апреля все желающие могут принять участие в строительстве моста, победитель получит 1 тысячу евро. Детали конкурса расписаны вот на этой странице.

Симулятор Cities: Skylines изначально был выпущен 10 марта 2015 года, проект почитается любителями жанра, о чём свидетельствуют статистика в Steam. Всего игроки оставили более 113 тысяч отзывов, 94% из них — положительные.

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