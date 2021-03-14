В начале этой недели гоночный симулятор Forza Horizon 4 прикатил в Steam, обрадовав тем самым множество PC-геймеров, предпочитающих магазин дядюшки Гейба. Времени на то, чтобы показать себя в плане продаж в Steam, у Forza Horizon 4 было предостаточно, и вот, сегодня после очередной публикации обновлённого чарта продаж, выяснилось, что спрос на игру оказался высоким. Настолько высоким, что проект закрепился аж на двух позициях в чарте — на второй и на пятой (в зависимости от издания).

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А вот что касается лидера, то ничего интересного не ждите: Valheim оккупировал первую строчку конкретно и, похоже, надолго. В целом же десятка лидеров, в которой много «новичков» на фоне распродаж и различных акций, выглядит следующим образом:

Valheim;

Forza Horizon 4;

Loop Hero;

Valve Index VR Kit;

Forza Horizon 4 Deluxe;

鬼谷八荒;

Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;

Middle-earth Shadow of War Definitive Edition;

Stronghold Warlords;

Metro Exodus Gold Edition.

Напомним, что Steam определяет лидеров еженедельного чарта продаж не по количеству проданных копий, а по общей выручке за неделю.