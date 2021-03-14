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Производительность Crysis Remastered после внедрения технологии DLSS существенно возросла

Digital Foundry провела тестирование.
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На днях компания Crytek выпустила специальное обновление для PC-версии Crysis Remastered. После установки апдейта в игре появилась поддержка технологии DLSS. Специалисты тестовой лаборатории Digital Foundry решили проверить, как себя ведёт клиент на разных тестовых машинах.

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Прежде всего, удалось выяснить, что обновление для Crysis Remastered повысило стабильность работы и провело работу над ошибками в локализациях на разные языки. Так, подтормаживания с активной трассировкой лучей практически исчезли, в субтитрах и выпадающих сообщениях больше нет ошибок отображения. К сожалению, проблема в рендеринге с использованием одного потока процессора никуда не делась.

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Внедрение поддержки DLSS в Crysis Remastered понравится владельцам систем с не самыми мощными видеокартами. Например, на RTX 2060 и при разрешении 1440p сотрудникам DF удалось получить честные 60 fps, чего раньше не было.

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McArcher
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Люди поднимают деньги на крипте. Ога )))
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Terve!R
14:10
А потом потом сайт оверклокерс перестанет загружаться, так как проверяет на адблокеры. Невозможно читать нормально новости, хоть бы за деньги уже позволили без рекламы смотреть.
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McArcher
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Да. Вместо заводов вот что сделали:
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ego0550
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О дааа, на биржах в таких же пузыря крутятся суммы с тысячи раз больше, а тут из-за каких-то мелочей в крипте прям все рухнет.
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McArcher
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GeodE
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Какое же мыло, это просто трындец...
Производительность Crysis Remastered после внедрения технологии DLSS существенно возросла
ego0550
14:07
Ага только заводов уже лет 20 как нет, одни торговые центры на их месте.
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
Вадим Пионер
14:06
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