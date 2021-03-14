Производительность Crysis Remastered после внедрения технологии DLSS существенно возросла
На днях компания Crytek выпустила специальное обновление для PC-версии Crysis Remastered. После установки апдейта в игре появилась поддержка технологии DLSS. Специалисты тестовой лаборатории Digital Foundry решили проверить, как себя ведёт клиент на разных тестовых машинах.
реклама
Прежде всего, удалось выяснить, что обновление для Crysis Remastered повысило стабильность работы и провело работу над ошибками в локализациях на разные языки. Так, подтормаживания с активной трассировкой лучей практически исчезли, в субтитрах и выпадающих сообщениях больше нет ошибок отображения. К сожалению, проблема в рендеринге с использованием одного потока процессора никуда не делась.
реклама
Внедрение поддержки DLSS в Crysis Remastered понравится владельцам систем с не самыми мощными видеокартами. Например, на RTX 2060 и при разрешении 1440p сотрудникам DF удалось получить честные 60 fps, чего раньше не было.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила