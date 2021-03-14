На днях компания Crytek выпустила специальное обновление для PC-версии Crysis Remastered. После установки апдейта в игре появилась поддержка технологии DLSS. Специалисты тестовой лаборатории Digital Foundry решили проверить, как себя ведёт клиент на разных тестовых машинах.

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Прежде всего, удалось выяснить, что обновление для Crysis Remastered повысило стабильность работы и провело работу над ошибками в локализациях на разные языки. Так, подтормаживания с активной трассировкой лучей практически исчезли, в субтитрах и выпадающих сообщениях больше нет ошибок отображения. К сожалению, проблема в рендеринге с использованием одного потока процессора никуда не делась.

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Внедрение поддержки DLSS в Crysis Remastered понравится владельцам систем с не самыми мощными видеокартами. Например, на RTX 2060 и при разрешении 1440p сотрудникам DF удалось получить честные 60 fps, чего раньше не было.