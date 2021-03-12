PC-версия Crysis Remastered обзавелась поддержкой «умного» сглаживания DLSS
Несмотря на то, что с момента выхода Crysis Remastered прошло почти полгода, разработчики из Crytek продолжают снабжать проект обновлениями и сдерживать обещания. Так, после релиза Crytek заявила, что ремастер в перспективе обзаведётся поддержкой технологии «умного» сглаживания DLSS от NVIDIA. И вот, сегодня соответствующее обновление было применено к игре.
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Напомним, что DLSS — это технология сглаживания, доступная на современных графических ускорителях от NVIDIA, позволяющая благодаря нейросети обеспечивать высокую чёткость картинки без необходимости приносить в жертву производительность игры, как это происходит со стандартными алгоритмами сглаживания. Таким образом, теперь Crysis Remastered можно сделать визуально лучше и не отправить свою систему в нокаут.
Скоро Crytek также поделится информацией об улучшениях для консолей PlayStation и Xbox. Из текста непонятно, о каких улучшениях и нововведениях идёт речь, но существует вероятность выпуска полноценных «некстгенных» версий Crysis Remastered.
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