Несмотря на то, что с момента выхода Crysis Remastered прошло почти полгода, разработчики из Crytek продолжают снабжать проект обновлениями и сдерживать обещания. Так, после релиза Crytek заявила, что ремастер в перспективе обзаведётся поддержкой технологии «умного» сглаживания DLSS от NVIDIA. И вот, сегодня соответствующее обновление было применено к игре.

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Напомним, что DLSS — это технология сглаживания, доступная на современных графических ускорителях от NVIDIA, позволяющая благодаря нейросети обеспечивать высокую чёткость картинки без необходимости приносить в жертву производительность игры, как это происходит со стандартными алгоритмами сглаживания. Таким образом, теперь Crysis Remastered можно сделать визуально лучше и не отправить свою систему в нокаут.

Скоро Crytek также поделится информацией об улучшениях для консолей PlayStation и Xbox. Из текста непонятно, о каких улучшениях и нововведениях идёт речь, но существует вероятность выпуска полноценных «некстгенных» версий Crysis Remastered.