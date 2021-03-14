В начале февраля разработчики из Paradox представили вниманию общественности дополнение Nemesis для своей сравнительно успешной космической 4X-стратегии Stellaris. На тот момент разработчики решили не оглашать точную дату выхода, чтобы лишний раз напомнить о существовании дополнения в будущем. И вот, это «будущее» наступило: в свежем игровом трейлере аддон Nemesis обзавёлся точной датой выхода: решить судьбу галактики позволят 15 апреля.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Напомним, что разработчики предоставляют игрокам два варианта прохождения дополнения: вы можете стать спасителем дестабилизирующей галактики, став её хранителем, либо же наоборот — стать источником многочисленных проблем её обитателей. Если верить Paradox, то в Nemesis у игроков появятся самые могущественные геймплейные возможности из всех, что когда-либо добавлялись в Stellaris.