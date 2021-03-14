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Через месяц Stellaris получит дополнение Nemesis, в котором надо будет решить судьбу галактики

Начхать на её судьбу не получится — только крайние меры.
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В начале февраля разработчики из Paradox представили вниманию общественности дополнение Nemesis для своей сравнительно успешной космической 4X-стратегии Stellaris. На тот момент разработчики решили не оглашать точную дату выхода, чтобы лишний раз напомнить о существовании дополнения в будущем. И вот, это «будущее» наступило: в свежем игровом трейлере аддон Nemesis обзавёлся точной датой выхода: решить судьбу галактики позволят 15 апреля.

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Напомним, что разработчики предоставляют игрокам два варианта прохождения дополнения: вы можете стать спасителем дестабилизирующей галактики, став её хранителем, либо же наоборот — стать источником многочисленных проблем её обитателей. Если верить Paradox, то в Nemesis у игроков появятся самые могущественные геймплейные возможности из всех, что когда-либо добавлялись в Stellaris.

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