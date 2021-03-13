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Шутер Overwatch получил поддержку технологии NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку

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На тестовых серверах Overwatch заработала поддержка технологии Reflex от NVIDIA, которая снижает задержку в играх, запущенных на видеокартах данной компании. Reflex ограничивает число кадров, которые графический ускоритель подгружает в очередь для отдельных сцен, это приводит к снижению нагрузки на центральный процессор.

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Если верить специалистам из NVIDIA, с использованием Reflex системная задержка может быть снижена в разы, тем самым повышается отзывчивость самой игры. На представленном слайде можно увидеть, что при активной Reflex снижение задержки особенно заметно на более дешёвых видеокартах.

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NVIDIA Reflex работает на видеокартах начиная с серии GTX 900. Если вы хотите опробовать эту технологию именно в Overwatch, то нужно переключиться на сервер PTR и скачать самый актуальный браузер GeForce Game Ready Driver, функция Reflex подключается в настройках дисплея.

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Как ты посмел купить 3080, 3070 и другие карты и к тому же не играть на них а майнить?! Я уже 3 года сижу на 1050, пишу в каментах что скоро биток с эфиром рухнут и плююсь в монитор в бессильной злобе...
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