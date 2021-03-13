Шутер Overwatch получил поддержку технологии NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку
На тестовых серверах Overwatch заработала поддержка технологии Reflex от NVIDIA, которая снижает задержку в играх, запущенных на видеокартах данной компании. Reflex ограничивает число кадров, которые графический ускоритель подгружает в очередь для отдельных сцен, это приводит к снижению нагрузки на центральный процессор.
реклама
Если верить специалистам из NVIDIA, с использованием Reflex системная задержка может быть снижена в разы, тем самым повышается отзывчивость самой игры. На представленном слайде можно увидеть, что при активной Reflex снижение задержки особенно заметно на более дешёвых видеокартах.
реклама
NVIDIA Reflex работает на видеокартах начиная с серии GTX 900. Если вы хотите опробовать эту технологию именно в Overwatch, то нужно переключиться на сервер PTR и скачать самый актуальный браузер GeForce Game Ready Driver, функция Reflex подключается в настройках дисплея.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила