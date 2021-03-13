На тестовых серверах Overwatch заработала поддержка технологии Reflex от NVIDIA, которая снижает задержку в играх, запущенных на видеокартах данной компании. Reflex ограничивает число кадров, которые графический ускоритель подгружает в очередь для отдельных сцен, это приводит к снижению нагрузки на центральный процессор.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Если верить специалистам из NVIDIA, с использованием Reflex системная задержка может быть снижена в разы, тем самым повышается отзывчивость самой игры. На представленном слайде можно увидеть, что при активной Reflex снижение задержки особенно заметно на более дешёвых видеокартах.

реклама

NVIDIA Reflex работает на видеокартах начиная с серии GTX 900. Если вы хотите опробовать эту технологию именно в Overwatch, то нужно переключиться на сервер PTR и скачать самый актуальный браузер GeForce Game Ready Driver, функция Reflex подключается в настройках дисплея.