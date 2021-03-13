Компания Codemasters, которую мы хорошо знаем по гоночным проектам серии DiRT и GRID, анонсировала новую игру — Racing Master. Это гоночный симулятор, над которым Codemasters работает совместно с китайской компанией NetEase Games, он создаётся для мобильных устройств под управлением iOS и Android.

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Авторы позиционируют Racing Master как серьёзный симулятор, поэтому за основу проекта был взят движок Unreal Engine 4. С лицензиями автомобилей тоже было решено подойти со всей ответственностью, поэтому представленные в проекте автомобили будут носить шильдики реальных брендов: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Koenigsegg и других. На таких тачках разрешат не только ездить, но и заниматься улучшениями с помощью фирменных запчастей.

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Главный режим Racing Master — соревновательный, в котором игроки станут соперничать друг с другом, не с ИИ-противниками. Авторы очень много говорят про соревновательный компонент, обещая реализовать масштабную сетку чемпионатов. Даты релиза у этой игры пока нет, но бета-тестирование должно начаться уже в этом месяца — правда, пока только для жителей США и Канады.