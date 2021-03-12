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Crash Bandicoot 4 It’s About Time заглянет на PC в конце марта

Это оказалось действительно скоро.
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В начале прошлого месяца Activision совместно со студией Toys for Bob официально анонсировали PC-версию Crash Bandicoot 4 It’s About Time, а спустя несколько дней на страничке игры в Battle.net появилось упоминание о «скором» релизе и открылась возможность оформить предварительный заказ. К счастью, за разработку проекта отвечает не Blizzard, поэтому «скоро» оказалось действительно скорым: Crash Bandicoot 4 заглянет на персональные компьютеры уже 26 марта.

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Таким образом, период консольной эксклюзивности Crash Bandicoot 4 не продлился и полугода: на PlayStation 5 и Xbox One игра появилась в прошлом октябре. Сегодня же вышли её улучшенные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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При желании в Battle.net можно оформить предварительный заказ. Цена вопроса — 1 999 рублей.

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Теги

activision crash bandicoot 4 its about time toys for bob
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