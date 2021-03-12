Быть может, в результате пожара в непонятного качества и надёжности дата-центре и были уничтожены серверы с данными Rust, но доверенная студии Double Eleven работа по портированию данного «выживача» на консоли не останавливалась. Чтобы убедить игроков в том, что волноваться за судьбу Rust для PlayStation 4 и Xbox One не стоит, разработчики опубликовали аж два геймплейных видеоролика. Важно отметить, что игровой процесс записывался с более современных вариантов этих приставок прошлого поколения — PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Выглядит всё весьма достойно, однако, конечно, хотелось бы увидеть производительность и качество картинки на базовых версиях соответствующих консолей. С другой стороны, вряд ли это особо актуально, учитывая, что в консольную Rust благодаря обратной совместимости можно будет играть и на новых консолях, которыми завладели уже все того желавшие заядлые геймеры.

реклама

Релиз «приставочных» версий Rust состоится в течение весны, пока без конкретики.