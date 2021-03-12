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24 минуты игрового процесса консольных версий «выживача» Rust

Они действительно есть.
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Быть может, в результате пожара в непонятного качества и надёжности дата-центре и были уничтожены серверы с данными Rust, но доверенная студии Double Eleven работа по портированию данного «выживача» на консоли не останавливалась. Чтобы убедить игроков в том, что волноваться за судьбу Rust для PlayStation 4 и Xbox One не стоит, разработчики опубликовали аж два геймплейных видеоролика. Важно отметить, что игровой процесс записывался с более современных вариантов этих приставок прошлого поколения — PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

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Выглядит всё весьма достойно, однако, конечно, хотелось бы увидеть производительность и качество картинки на базовых версиях соответствующих консолей. С другой стороны, вряд ли это особо актуально, учитывая, что в консольную Rust благодаря обратной совместимости можно будет играть и на новых консолях, которыми завладели уже все того желавшие заядлые геймеры.

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Релиз «приставочных» версий Rust состоится в течение весны, пока без конкретики.

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