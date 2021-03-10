Данные с 25 серверов «выживача» Rust были безвозвратно утеряны в результате крупного пожара в дата-центре
Прошлой ночью сразу несколько европейских серверов симулятора выживания Rust выпали из общей сетевой инфраструктуры проекта. Спустя несколько часов сами разработчики из студии Facepunch Studios сообщили, что во французском дата-центре, где они арендуют серверы, случился пожар. Сам форс-мажор получился довольно серьёзный, ведь одно здание полностью сгорело, другое оказалось сильно повреждённым. Руководитель дата-центра рассказал, что огонь пожара распространялся слишком быстро, но пожарные прибыли вовремя. К счастью, обошлось без пострадавших.
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А теперь вернёмся к сетевой инфраструктуре Rust. Пострадало 25 серверов, представители Facepunch с горечью отметили, что восстановить данные с накопителей невозможно. В данный момент представители студии заняты поиском новых серверов в, видимо, более защищённом дата-центре.
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What a destroyed DC looks like. https://t.co/YQuVCnUqvW— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) March 10, 2021
Rust доступна для покупки на PC уже на протяжении многих лет, в Steam у этого проекта имеется 86% рейтинга на основании более 457 тысяч отзывов. На консолях PlayStation 4 и Xbox One игра выйдет только этой весной.
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