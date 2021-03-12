Небезызвестный Илон Маск в очередной раз решил поговорить об играх — он их любит, факт давно известный. Темой для нынешней коротенькой дискуссии в Twitter стал ролевой экшен Cyberpunk 2077. Под сообщением из официального аккаунты проекта бизнесмен оставил пожелания по работе над патчем 1.12, который, как мы помним, пришлось отложить до второй половины нынешнего месяца.

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Как оказалось, Илона Маска совершенно не устраивает то, какая в игре проделана работа над беспилотным управлением автомобилей. Дескать, на дворе 2077 год, а такси сети «Деламейн» до сих пор не электрические и не могут похвастаться наличием автопилота.

реклама Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

Здесь нужно сделать парочку небольших, но очень важных ремарок. Во-первых, автопилот у такси «Деламейн» есть, его разработчики активируют строго в сюжетных миссиях, в режиме свободного исследования такая функция недоступна. Во-вторых, после завершения определённой цепочки квестов главный герой Ви обзаводится персональным такси, но автопилот там срабатывает только при подаче автомобиля игроку (также актуально абсолютно для всех авто из личного автопарка Ви).

Наконец, события Cyberpunk 2077 происходят в альтернативной вселенной, придуманной американским дизайнером Майклом Пондсмитом. Сама история здесь развивалась иначе, даже без привязки к появлению кибернетических имплантов и прочих атрибутов жанра. К примеру, в мире игры СССР не распадался, поэтому факт повсеместного использования машин с ДВС на улицах вымышленного города будущего не должен никого удивлять — всё можно списать на творческое видение авторов произведения.