Количество игроков в The Elder Scrolls Online превысило отметку в 18 миллионов
Компания ZeniMax Online Studios рассказала на вчерашнем мероприятии, посвящённом слиянию Bethesda и Microsoft, об успехах The Elder Scrolls Online. Слово взял глава подразделения Мэтт Фирор, он рассказал, что количество игроков в этом проекте превысило отметку в 18 миллионов. Причём, только в 2020 году в TES Online пришло более трёх миллионов новых пользователей.
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Онлайновым «свиткам» в апреле нынешнего года исполнится семь лет. Генеральный менеджер по маркетингу Xbox Ааорон Гринберг рассказал, что на сегодняшний день The Elder Scrolls Online является самой популярной мультиплатформенной онлайновой игрой в мире.
Напомним, TES Online недавно получила дополнение «Огонь амбиций» с целым ворохом свежего контента: подземельями, сюжетными квестами, обновлённой системой прокачки и многим другим.
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