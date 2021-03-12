Второе сюжетное дополнение к Immortals Fenyx Rising выйдет в конце марта
Ubisoft выполняет данное ещё в конце прошлого года обещание и потихоньку снабжает Immortals Fenyx Rising дополнительным контентом. На очереди уже второе сюжетное дополнение под названием «Мифы восточных земель», и его релиз сегодня был назначен на 25 марта на всех актуальных платформах.
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По сюжету «Мифов восточных земель», мы переедем из Древней Греции в Древний Китай и примем на себя роль нового персонажа по имени Ку. Приготовьтесь исследовать вдохновлённый китайской мифологией мир и узнать историю данного персонажа; если это, конечно, интересно. Всего к игре запланировано три сюжетных дополнения.
Напомним, Immortals Fenyx Rising поступила в продажу в начале декабря и получила весьма высокие оценки как от профильной прессы, так и от конечных игроков.
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