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Платформер-ужастик Little Nightmares II разошёлся тиражом в миллион копий

Добиться впечатляющего результата ему удалось всего за месяц.
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Разработчики из Tarsier Studios с явным и справедливым чувством гордости за свою работу сообщили о том, что тираж хоррор-платформера Little Nightmares II за первый месяц продаж преодолел отметку в один миллион экземпляров. Если тенденция сохранится, то велика вероятность того, что сиквел в самом ближайшем будущем превзойдёт в плане продаж первую часть.

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В Little Nightmares II мы играем за попавшего в деформированный мир мальчика Моно, которому вместе с проводницей Шестой предстоит разгадать тайны Маяка, попутно столкнувшись с множеством опасностей.

На момент публикации этой заметки Little Nightmares II довольствовалась 95-процентным пользовательским рейтингом в Steam. А вот триквел или ответвление, если он/оно и будет запланировано к выходу, придётся создавать уже другим разработчикам: Tarsier решили завязать с «маленькими кошмариками» и идти дальше.

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b00german
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Андрей Иванов
22:41
Это не проблема эффиктывных менеджеров.План в 15 литров в сутки и не еп ет.
Производители верят, что дефицит можно победить путём повышения цен
Зю
22:40
Вега 8 бывает на разной архитектуре, с разной частотой ядер и с разной частотой ОЗУ. В ноутбучном 2500U на 15Вт тоже Вега 8. Из названия можно максимум вытащить количество ГП.
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Valera Gabrelyan
22:40
Ооо, ещё один не вышедший процессор тестят. Весёлые ребята. Подожду дебюта и посмотрю что будет, а заодно и цену на них.
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Listoman
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terenty79
22:34
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Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
Listoman
22:31
Да, они гоняют "из коробки", поэтому разница с реальной 3080 "из коробки" была ~9%, если же добавить разгон, то разница увеличивалась до ~14%)
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terenty79
22:30
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Bare_Metal
22:29
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