Разработчики из Tarsier Studios с явным и справедливым чувством гордости за свою работу сообщили о том, что тираж хоррор-платформера Little Nightmares II за первый месяц продаж преодолел отметку в один миллион экземпляров. Если тенденция сохранится, то велика вероятность того, что сиквел в самом ближайшем будущем превзойдёт в плане продаж первую часть.

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В Little Nightmares II мы играем за попавшего в деформированный мир мальчика Моно, которому вместе с проводницей Шестой предстоит разгадать тайны Маяка, попутно столкнувшись с множеством опасностей.

На момент публикации этой заметки Little Nightmares II довольствовалась 95-процентным пользовательским рейтингом в Steam. А вот триквел или ответвление, если он/оно и будет запланировано к выходу, придётся создавать уже другим разработчикам: Tarsier решили завязать с «маленькими кошмариками» и идти дальше.