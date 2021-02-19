Разработчики Little Nightmares больше не планируют заниматься этой серией хорроров
Генеральный директор Tarsier Studios Андреас Юнссон дал интервью профильному изданию IGN, в котором рассказал о планах по дальнейшему развитию серию уютных хорроров Little Nightmares. На самом деле, именно у его студии таких планов нет, разработчики не станут продолжать серию даже в том случае, если вторую часть будет ждать коммерческий успех.
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При этом руководство Tarsier Studios не исключает в будущем возможности передачи прав на разработку продолжения Little Nightmares сторонней студии.
Если верить данным отчёта Embracer Group, компания Tarsier займётся созданием новой игры по уникальной вселенной. Поэтому свежие заявления от Андреаса Юнссона помогли сложить полную картину происходящего. Понять разработчиков можно: они хотят двигаться вперёд и не эксплуатировать одну тему на протяжении десятилетий. Что до Little Nightmares 2, то у неё пока всё хорошо. С момента релиза прошло чуть больше недели, а в Steam у этого проекта имеется 94% рейтинга на основании более четырёх тысяч отзывов.
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