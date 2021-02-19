Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики Little Nightmares больше не планируют заниматься этой серией хорроров

Пора двигаться вперёд.
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене

Генеральный директор Tarsier Studios Андреас Юнссон дал интервью профильному изданию IGN, в котором рассказал о планах по дальнейшему развитию серию уютных хорроров Little Nightmares. На самом деле, именно у его студии таких планов нет, разработчики не станут продолжать серию даже в том случае, если вторую часть будет ждать коммерческий успех.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

При этом руководство Tarsier Studios не исключает в будущем возможности передачи прав на разработку продолжения Little Nightmares сторонней студии.

Если верить данным отчёта Embracer Group, компания Tarsier займётся созданием новой игры по уникальной вселенной. Поэтому свежие заявления от Андреаса Юнссона помогли сложить полную картину происходящего. Понять разработчиков можно: они хотят двигаться вперёд и не эксплуатировать одну тему на протяжении десятилетий. Что до Little Nightmares 2, то у неё пока всё хорошо. С момента релиза прошло чуть больше недели, а в Steam у этого проекта имеется 94% рейтинга на основании более четырёх тысяч отзывов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tarsier studios little nightmares ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчики Little Nightmares больше не планируют заниматься этой серией хорроров
+
Valheim продолжает покорять сердца геймеров: тираж игры уже превысил три миллиона копий
9
Глобальная стратегия Humankind порадует обширными возможностями для модификаций
+
В Сеть просочились подробности Diablo II Resurrected: старая игра в современной оболочке
8
На следующей неделе боевик Outriders от создателей Bulletstorm получит демоверсию
3
Paradox запустила для Crusader Kings II ежемесячную подписку на многочисленные DLC к игре
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 198
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 29
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
66
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
12
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
68
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
29
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6

Сейчас обсуждают

sevik68
00:00
если ты там работаешь зачем скрывать?
Курс Bitcoin достиг 55 000$, а Ethereum приблизился к 2000$ - цены GTX 1050Ti близки к 20 000 рублей
sevik68
23:59
щас многие вспомнили про успокоительные капли
Курс Bitcoin достиг 55 000$, а Ethereum приблизился к 2000$ - цены GTX 1050Ti близки к 20 000 рублей
ахахах
23:59
вот и пошли хохлы цену киловатов щитать
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Pa4an
23:58
как надежно скрыть майнер ? майню на работе, на ноутах которые на витрине 2060, через прогу hiden скрываю процессы, но все равно видно в процессах
Курс Bitcoin достиг 55 000$, а Ethereum приблизился к 2000$ - цены GTX 1050Ti близки к 20 000 рублей
Сергей Моськин
23:58
Сегодня что, понос кого-то пробрал на однотипные новости...
У NVIDIA есть простой способ антимайнерской блокировки на новых видеокартах GeForce RTX 3080/3090
Satoshi Araki
23:58
Почему все хейтят производителей карт и майнеров? Разве не производителей чипа, т.е. Нвидию, хейтить нужно? Не выполняют потребность рынка в картах, а теперь ещё и нагло программно скорость майнерам п...
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
Renegade1979
23:57
Ввод тоже закрыт. Вот только официально они публиковали... "вывод закрыт у нас техобслуживание"
Курс Bitcoin достиг 55 000$, а Ethereum приблизился к 2000$ - цены GTX 1050Ti близки к 20 000 рублей
LoL
23:57
Всё просто, киберспорт за райзенами, 4х поточный кривульки подобия метро исходус за корками. В остальном паритет.
В играх Core i9-11900K приписывают преимущество до 5% над аналогами от AMD
Den Fed
23:54
хомячек лехи?
TSMC сообщила об успехах в разработке 3 нм техпроцесса и внедрении материально-технических инноваций
sevik68
23:53
на Binance закрыт вывод всех монет. Официального сообщения на этот счет биржа не публиковала.
Курс Bitcoin достиг 55 000$, а Ethereum приблизился к 2000$ - цены GTX 1050Ti близки к 20 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем