Valve решила напомнить всем пользователям своего магазина, что не только Epic Games Store может раздавать подарки: в Steam они тоже периодически случаются. Так, сегодня в «паровом» магазине стартовала приуроченная к скорому завершению рабочей недели распродажа игр серии Metro, в рамках которой всем желающим предлагают бесплатно и в вечное пользование забрать первую игру серии — Metro 2033.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Сама распродажа тоже удачная: игры серии Metro можно урвать с огромными скидками:

Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux за 83 рубля каждая (скидка 80 %);

Metro Exodus за 543 рубля (скидка 66 %);

Набор Metro Franchise Bundle, в состав которого входят все вышеуказанные проекты, предлагается за 1 052 рубля (скидка 69 %).

Акция продлится четыре дня — до 15 марта, 20:00 по московскому времени.