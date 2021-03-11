В Steam бесплатно раздают оригинальную Metro 2033 и с большими скидками распродают другие игры серии
Valve решила напомнить всем пользователям своего магазина, что не только Epic Games Store может раздавать подарки: в Steam они тоже периодически случаются. Так, сегодня в «паровом» магазине стартовала приуроченная к скорому завершению рабочей недели распродажа игр серии Metro, в рамках которой всем желающим предлагают бесплатно и в вечное пользование забрать первую игру серии — Metro 2033.
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Сама распродажа тоже удачная: игры серии Metro можно урвать с огромными скидками:
- Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux за 83 рубля каждая (скидка 80 %);
- Metro Exodus за 543 рубля (скидка 66 %);
- Набор Metro Franchise Bundle, в состав которого входят все вышеуказанные проекты, предлагается за 1 052 рубля (скидка 69 %).
Акция продлится четыре дня — до 15 марта, 20:00 по московскому времени.
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