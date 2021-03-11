В World of Tanks на следующей неделе стартует IV сезон обновлённого Боевого пропуска
Компания Wargaming официально анонсировала IV сезон обновлённого Боевого пропуска для популярной онлайновой игры World of Tanks. Разработчики рассказали, что это первый запуск Боевого пропуска из трёх запланированных в этом году. Отныне игроки смогут зарабатывать очки не только в случайных боях, но и в следующих режимах: «Стальной охотник», «Линия фронта» и «Ранговые бои». При выполнении ежедневных боевых задач очки пропуска тоже начисляются.
реклама
Главными наградами IV сезона станут 3 уникальных прогрессионных стиля, специальные жетоны, которые можно будет обменять на редкие танки IX уровня, и три члена экипажа с уникальной внешностью. Последние больше не привязаны ни к должностям, ни к нации.
реклама
IV сезон Боевого пропуска состоит из трёх больших глав, каждая из которых включает 50 последовательных этапов. Чем выше результат в сражениях — тем больше зарабатывается очков пропуска и тем быстрее осуществляется переход к новому последовательному этапу.
реклама
Ключевой техникой нового сезона стали три машины десятого уровня: тяжелый танк Объект 705А, средний танк 121 и ПТ-САУ T110E3. Как и во все прошлые разы, за прохождение каждого этапа пропуска игрок гарантированно получит награды из базового набора.
В начале каждой главы игрок сможет выбрать один из трёх доступных прогрессионных стилей с начальным I уровнем. По мере прохождения эти стили будут менять свой облик и приобретать новые элементы внешнего вида. Достижение максимально возможного IV уровня стиля случится после полного прохождения всей главы из 50 этапов.
реклама
Ещё одна новинка этого Боевого пропуска — жетоны. Точнее, это новинка именно для пропуска, но не для самой World of Tanks, ведь в прошлом году игроки их зарабатывали в режимах «Стальной охотник» и «Линия фронта». Заработанные жетоны, как и в прошлом году, можно потратить на приобретение редкой техники IX уровня и ценного имущества в специальном разделе внутриигрового магазина.
Конечно же, Wargaming не забыла про «донат». Если вы захотите получать ещё больше наград, то нужно будет обзавестись Улучшенным пропуском, он откроет доступ к шкале специальных наград, выдаваемых параллельно с базовыми. Улучшенный пропуск можно приобрести как за золото, так и за реальные деньги (это впервые) в составе пакетов.
На этапные награды для Боевого пропуска разработчики из Wargaming решили не скупиться. Если игрок откроет платную шкалу наград и пройдет все 150 этапов, то сможет заработать следующие «плюшки»:
- 69 дней танкового премиум аккаунта;
- 7950000 серебра;
- 3 единицы трофейного и 6 единиц штатного оборудования на выбор;
- 3000 бон (ценная игровая валюта);
- 18 жетонов Боевого пропуска;
- 9 слотов для техники в ангаре;
- три полностью прокаченных прогрессионных стиля для танков T110E3, Объект 705А и 121;
- 3 универсальных 2D-стиля: «Снежная пустыня», «Ледник», «Наледь»;
- 3 персональных учебных пособия, каждое из которых даёт 850000 ед. опыта выбранному члену экипажа;
- 144 личных резерва;
- 240 фрагментов чертежей (ускоряют прокачку отдельных веток танков);
- 3 члена экипажа с возможностью выбора нации и специальности;
- прочие полезные награды.
Если говорить о покупке техники IX уровня за жетоны, то в этом году игрокам будут доступны пять уникальных машин, включая две новые. Первая новинка — Kunze Panzer, немецкий средний танк с гидропневматической подвеской (так называемым «осадным» режимом) и хорошей динамикой. Ещё одним новым танком стала советская ПТ-САУ с задним расположением башни К-91-ПТ. Разработчики заверяют, что её оружие отличается высокой скорострельностью, а сама машина достаточно подвижная чтобы сопровождать средние танки.
С полным списком наград, доступных за завершение всех этапов сезона, можно ознакомиться на официальном сайте World of Tanks. Напомним, IV Боевой пропуск стартует 15 марта в 06:30 (МСК) и продлится до 15 июня 22:00 (МСК).
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила