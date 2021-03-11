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В World of Tanks на следующей неделе стартует IV сезон обновлённого Боевого пропуска

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Компания Wargaming официально анонсировала IV сезон обновлённого Боевого пропуска для популярной онлайновой игры World of Tanks. Разработчики рассказали, что это первый запуск Боевого пропуска из трёх запланированных в этом году. Отныне игроки смогут зарабатывать очки не только в случайных боях, но и в следующих режимах: «Стальной охотник», «Линия фронта» и «Ранговые бои». При выполнении ежедневных боевых задач очки пропуска тоже начисляются.

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Главными наградами IV сезона станут 3 уникальных прогрессионных стиля, специальные жетоны, которые можно будет обменять на редкие танки IX уровня, и три члена экипажа с уникальной внешностью. Последние больше не привязаны ни к должностям, ни к нации.

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IV сезон Боевого пропуска состоит из трёх больших глав, каждая из которых включает 50 последовательных этапов. Чем выше результат в сражениях — тем больше зарабатывается очков пропуска и тем быстрее осуществляется переход к новому последовательному этапу.

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Ключевой техникой нового сезона стали три машины десятого уровня: тяжелый танк Объект 705А, средний танк 121 и ПТ-САУ T110E3. Как и во все прошлые разы, за прохождение каждого этапа пропуска игрок гарантированно получит награды из базового набора.

В начале каждой главы игрок сможет выбрать один из трёх доступных прогрессионных стилей с начальным I уровнем. По мере прохождения эти стили будут менять свой облик и приобретать новые элементы внешнего вида. Достижение максимально возможного IV уровня стиля случится после полного прохождения всей главы из 50 этапов.

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Ещё одна новинка этого Боевого пропуска — жетоны. Точнее, это новинка именно для пропуска, но не для самой World of Tanks, ведь в прошлом году игроки их зарабатывали в режимах «Стальной охотник» и «Линия фронта». Заработанные жетоны, как и в прошлом году, можно потратить на приобретение редкой техники IX уровня и ценного имущества в специальном разделе внутриигрового магазина.

Конечно же, Wargaming не забыла про «донат». Если вы захотите получать ещё больше наград, то нужно будет обзавестись Улучшенным пропуском, он откроет доступ к шкале специальных наград, выдаваемых параллельно с базовыми. Улучшенный пропуск можно приобрести как за золото, так и за реальные деньги (это впервые) в составе пакетов.

На этапные награды для Боевого пропуска разработчики из Wargaming решили не скупиться. Если игрок откроет платную шкалу наград и пройдет все 150 этапов, то сможет заработать следующие «плюшки»:

  • 69 дней танкового премиум аккаунта;
  • 7950000 серебра;
  • 3 единицы трофейного и 6 единиц штатного оборудования на выбор;
  • 3000 бон (ценная игровая валюта);
  • 18 жетонов Боевого пропуска;
  • 9 слотов для техники в ангаре;
  • три полностью прокаченных прогрессионных стиля для танков T110E3, Объект 705А и 121;
  • 3 универсальных 2D-стиля: «Снежная пустыня», «Ледник», «Наледь»;
  • 3 персональных учебных пособия, каждое из которых даёт 850000 ед. опыта выбранному члену экипажа;
  • 144 личных резерва;
  • 240 фрагментов чертежей (ускоряют прокачку отдельных веток танков);
  • 3 члена экипажа с возможностью выбора нации и специальности;
  • прочие полезные награды.

Если говорить о покупке техники IX уровня за жетоны, то в этом году игрокам будут доступны пять уникальных машин, включая две новые. Первая новинка — Kunze Panzer, немецкий средний танк с гидропневматической подвеской (так называемым «осадным» режимом) и хорошей динамикой. Ещё одним новым танком стала советская ПТ-САУ с задним расположением башни К-91-ПТ. Разработчики заверяют, что её оружие отличается высокой скорострельностью, а сама машина достаточно подвижная чтобы сопровождать средние танки.

С полным списком наград, доступных за завершение всех этапов сезона, можно ознакомиться на официальном сайте World of Tanks. Напомним, IV Боевой пропуск стартует 15 марта в 06:30 (МСК) и продлится до 15 июня 22:00 (МСК).

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