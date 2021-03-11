Премьера новой Life is Strange состоится ровно через неделю
Издательство Square Enix объявило о том, что в следующий четверг, 18 марта, проведёт онлайн-презентацию Square Enix Presents, гвоздём программы которой станет мировая премьера следующей части Life is Strange.
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Мероприятие продлится около сорока минут, в ходе которых нам также расскажут об Outriders, будущем Marvel’s Avengers, мобильной игре по франшизе Just Cause, Balan Wonderworld. Также в рамках мероприятия отметят двадцать пятую годовщину франшизы Tomb Raider.
Скорее всего, именно на Square Enix Presents там формально представят сборник из трёх частей-приквелов Tomb Raider, информация о котором утекла в Сеть несколько дней назад.
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