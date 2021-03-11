Второе крупное дополнение к The Outer Worlds выйдет на следующей неделе
Вчера вечером Obsidian Entertainment намекнула на то, что дополнение Murder on Eridanos, второе из двух запланированных аддонов к ролевой игре The Outer Worlds, будет полноценно представлено уже 11 марта. Указанный день настал, и вот, разработчики опубликовали игровой трейлер и краткое описание дополнения.
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По сюжету, в дополнении Murder of Eridanos нам предстоит отправиться на парящие острова Эриданос и расследовать убийство Алкион Хелен — высокопоставленной представительницы местной крупной корпорации Rizzo. Помимо новой сюжетной линии дополнение добавит в игру новое оружие, виды брони, умения и штрафы, а также повысит максимальный уровень персонажа.
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Дополнение выйдет в следующую среду, 17 марта, на всех актуальных платформах. Обладатели
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