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В Epic Games Store стартовала раздача градостроительного симулятора Surviving Mars

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Как и было обещано неделей ранее, сегодня в Epic Games Store началась раздача подарочной версии градостроительного симулятора Surviving Mars, посвящённого колонизации четвёртой планеты от Солнца и выживанию в её отнюдь не тепличных условиях. Раздача продлится ровно неделю — вплоть до 18 марта, 18:00 по московскому времени (да, те государства, где ещё «переводят часы», перейдут на летнее время).

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В следующий четверг подарочная раздача сменится на научно-фантастическое инди-приключение The Fall, в котором мы принимаем роль мощного искусственного интеллекта в человекоподобном облике. Игра появилась на свет в 2014 году и довольствуется очень высокими пользовательскими оценками.

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epic games epic games store surviving mars
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В Epic Games Store стартовала раздача градостроительного симулятора Surviving Mars
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Bare_Metal
18:58
((((
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Renegade1979
18:56
Это не секрет, для лучиков от Хуанга обсчитываются тени не только во вьюпорте, а вообще вокруг и даже сзади, и это дело с лучиками нагибает проц, и надо гнать оперативу. У АМД лучики крайне упрощенные...
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Жопный Камень
18:56
Из жизни. Какаю плохо.
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Bare_Metal
18:54
Ник у тебя хороший.
Дебют GeForce RTX 3080 Ti с ограничением майнинга может состояться в апреле
Paxton Fettel
18:53
За какие такие? В новости ни слова о цене.
Дебют GeForce RTX 3080 Ti с ограничением майнинга может состояться в апреле
32.50
18:53
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aeolus777
18:52
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