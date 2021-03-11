Как и было обещано неделей ранее, сегодня в Epic Games Store началась раздача подарочной версии градостроительного симулятора Surviving Mars, посвящённого колонизации четвёртой планеты от Солнца и выживанию в её отнюдь не тепличных условиях. Раздача продлится ровно неделю — вплоть до 18 марта, 18:00 по московскому времени (да, те государства, где ещё «переводят часы», перейдут на летнее время).

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В следующий четверг подарочная раздача сменится на научно-фантастическое инди-приключение The Fall, в котором мы принимаем роль мощного искусственного интеллекта в человекоподобном облике. Игра появилась на свет в 2014 году и довольствуется очень высокими пользовательскими оценками.