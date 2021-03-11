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Авторы Microsoft Flight Simulator показали обновлённые красоты Франции и стран Бенилюкса

Подобные видеоролики стали для Asobo Studio уже доброй традицией.
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Разработчики из Asobo Studio продолжают осуществлять пострелизную поддержку Microsoft Flight Simulator, время от времени выпуская обновления, улучшающие внешний вид тех или иных локаций. На очереди у разработчиков Франция и страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), поэтому опубликованный несколько часов назад красивейший видеоролик посвящён именно расположенным в этих странах достопримечательностям.

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Официального видеоролика на YouTube по какой-то причине пока нет, но пользователи уже раздобыли его копии с прямой трансляции, так что без возможности полюбоваться красотой вы не останетесь.

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Единственный недостаток — пока что неизвестная точная дата выхода обновления-героя данной заметки. Ранее упоминалось, что патч собираются выпустить до конца марта, но Asobo уже отмечалась переносами релизов обновлений, поэтому данные сведения пока можно отнести только к разряду планов.

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