Руководство People Can Fly в восторге от успеха демоверсии Outriders
Демонстрационная версия кооперативного боевика Outriders уже не раз упоминалась в новостных лентах так или иначе связанных с видеоиграми сайтов как пример неожиданного успеха. Так, например, всего за неделю «демка» данного проекта привлекла внимание двух миллионов пользователей, благодаря чему предварительным заказам на Outriders даже удалось попасть в лидеры недельного чарта продаж в Steam. Ситуация уникальная, и в блоге PlayStation творческий руководитель студии People Can Fly Бартек Кмит поделился эмоциями, которые витали в коллективе разработчиков на фоне столь неожиданного успеха.
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По словам Кмита, разработчики испытали целый спектр эмоций: от восторга от столь неожиданной популярности демоверсии и даже до паники, предчувствуя несоответствие количества выделенных под «демку» серверов количеству игроков. Как продолжает Кмит, разработчики смотрели стримы, летсплеи и создаваемые игроками руководства и первые рецензии, чтобы сделать выводы о принятии Outriders сообществом. В целом разработчики счастливы и безгранично рады тому, насколько популярной оказалась Outriders, и как много людей искренне наслаждаются её игровым процессом.
Напомним, что полноценная версия Outriders поступит в продажу 1 апреля. А до тех пор можно последовать примеру счастливых геймеров и приобщиться к демоверсии.
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