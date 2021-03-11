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Руководство People Can Fly в восторге от успеха демоверсии Outriders

Он был неожиданным.
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Демонстрационная версия кооперативного боевика Outriders уже не раз упоминалась в новостных лентах так или иначе связанных с видеоиграми сайтов как пример неожиданного успеха. Так, например, всего за неделю «демка» данного проекта привлекла внимание двух миллионов пользователей, благодаря чему предварительным заказам на Outriders даже удалось попасть в лидеры недельного чарта продаж в Steam. Ситуация уникальная, и в блоге PlayStation творческий руководитель студии People Can Fly Бартек Кмит поделился эмоциями, которые витали в коллективе разработчиков на фоне столь неожиданного успеха.

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По словам Кмита, разработчики испытали целый спектр эмоций: от восторга от столь неожиданной популярности демоверсии и даже до паники, предчувствуя несоответствие количества выделенных под «демку» серверов количеству игроков. Как продолжает Кмит, разработчики смотрели стримы, летсплеи и создаваемые игроками руководства и первые рецензии, чтобы сделать выводы о принятии Outriders сообществом. В целом разработчики счастливы и безгранично рады тому, насколько популярной оказалась Outriders, и как много людей искренне наслаждаются её игровым процессом.

Напомним, что полноценная версия Outriders поступит в продажу 1 апреля. А до тех пор можно последовать примеру счастливых геймеров и приобщиться к демоверсии.

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Сейчас обсуждают

Renegade1979
12:29
Ты случаем корпов с либералами не попутал? Ты точно в Киберпанк играл?!
Apple откроет в Германии исследовательский центр стоимостью в миллиард евро
Валентин Пархоменко
12:28
В Германии и без огрызка достаточно мигрантов, их не нужно завозить. Но если следовать вашей логике - мигранты что не люди и не заслуживают дешевой работы?
Apple откроет в Германии исследовательский центр стоимостью в миллиард евро
Слеза Амудня
12:28
Последний раз показываю
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
D3m0n
12:27
>>Никто бы не покупал, то они бы столько не стоили. Так ты и покупаешь судя по всему, потому что дебил, которого мамка пыталась убить в детстве ударами башки об унитаз. Но ты живучий, падла, оказался.
GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600
D3m0n
12:26
>>видеокарт нет, поэтому люди берут хоть это Дебилы берут всякое говно втридорога, потому что мозгов, как у тебя (отрицательное значение). А барыги и рады. Вменяемый человек пересидит на встройке/купи...
GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600
Alexshanghai100500
12:25
2 года страдать? ну ок. таким как ты не привыкать)
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
CrazyGhostRider
12:25
Ну вот. Теперь надо будет делать лишние движения, чтобы установить 3D Viewer. А с Paint 3D согласен—никому не нужен. Если был бы предустановлен SOLIDWORKS (лайт версия)…
Чистая установка сборки Windows 10 21332 лишена 3D Viewer и Paint 3D
terenty79
12:24
речь тут при том, что новось помпезная, что открыли центр с рабочими местами на миллиард. зная огрызок и его жадность, то в центрах не только инженеры сидят. там куча всяких смеждных должностей должн...
Apple откроет в Германии исследовательский центр стоимостью в миллиард евро
Опричник
12:22
Тенденция интересная. Если так пойдёт и дальше, то скоро в windows не останется ничего... Кроме самой Windows.
Чистая установка сборки Windows 10 21332 лишена 3D Viewer и Paint 3D
Сергей Vorvort
12:19
Сосни леденец, даун, ты ошибся сайтом.
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
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