Новый трейлер якутского «выживача» The Day Before демонстрирует поездку по убедительному бездорожью
Якутская студия Fntastic совместно с игровым изданием IGN опубликовала небольшой геймплейный трейлер The Day Before — экшена с элементами выживания, удивительно похожего на The Division. В представленном видео нам показывают небольшую поездку внедорожника по, кхм, бездорожью.
реклама
Кажется, разработчики в этом видео хотели показать, как устроена физика в The Day Before. Машина может запросто застрять в грязи, а при передвижении колёса техники оставляют физически корректную колею. Очень хочется верить, что представленные решения в трейлере появятся и в финальной версии проекта.
реклама
Напомним, The Day Before — симулятор выживания, действие которого происходит в охваченной пандемией Америке, наводнённой кровожадными заражёнными и выжившими, готовыми убивать друг друга ради еды, оружия и автомобилей. Даты релиза у проекта пока нет, за подробной информацией следует обратиться к официальной страничке в Steam. Про схожесть The Day Before с лучшими представителями жанра мы больше писать не будем — очень хочется дать этой игре шанс и поверить во всё увиденное.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила