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Новый трейлер якутского «выживача» The Day Before демонстрирует поездку по убедительному бездорожью

Правда, неплохо выглядит.
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Якутская студия Fntastic совместно с игровым изданием IGN опубликовала небольшой геймплейный трейлер The Day Before — экшена с элементами выживания, удивительно похожего на The Division. В представленном видео нам показывают небольшую поездку внедорожника по, кхм, бездорожью.

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Кажется, разработчики в этом видео хотели показать, как устроена физика в The Day Before. Машина может запросто застрять в грязи, а при передвижении колёса техники оставляют физически корректную колею. Очень хочется верить, что представленные решения в трейлере появятся и в финальной версии проекта.

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Напомним, The Day Before — симулятор выживания, действие которого происходит в охваченной пандемией Америке, наводнённой кровожадными заражёнными и выжившими, готовыми убивать друг друга ради еды, оружия и автомобилей. Даты релиза у проекта пока нет, за подробной информацией следует обратиться к официальной страничке в Steam. Про схожесть The Day Before с лучшими представителями жанра мы больше писать не будем — очень хочется дать этой игре шанс и поверить во всё увиденное.

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Новый трейлер якутского «выживача» The Day Before демонстрирует поездку по убедительному бездорожью
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Alexshanghai100500
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