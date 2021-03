Якутская студия Fntastic совместно с игровым изданием IGN опубликовала небольшой геймплейный трейлер The Day Before — экшена с элементами выживания, удивительно похожего на The Division. В представленном видео нам показывают небольшую поездку внедорожника по, кхм, бездорожью.

Кажется, разработчики в этом видео хотели показать, как устроена физика в The Day Before. Машина может запросто застрять в грязи, а при передвижении колёса техники оставляют физически корректную колею. Очень хочется верить, что представленные решения в трейлере появятся и в финальной версии проекта.

Напомним, The Day Before — симулятор выживания, действие которого происходит в охваченной пандемией Америке, наводнённой кровожадными заражёнными и выжившими, готовыми убивать друг друга ради еды, оружия и автомобилей. Даты релиза у проекта пока нет, за подробной информацией следует обратиться к официальной страничке в Steam. Про схожесть The Day Before с лучшими представителями жанра мы больше писать не будем — очень хочется дать этой игре шанс и поверить во всё увиденное.