Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge — классический beat ‘em up про легендарных черепашек

Шреддер на месте, не волнуйтесь.
2
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке

Разработчики из Tribute Games совместно с издательством Dotemu анонсировали Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge. Это проект классического жанра beat ‘em up с не менее ретроградным визуальным рядом. По случаю анонса авторы игры опубликовали специальный трейлер, давящий на ностальгию.

реклама

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Итак, завязочка сюжета намечается вполне в духе старых TMT. Рокстеди и Бибоп устроили нападение на здание Шестого канала: они украли устройства, которые помогут Шреддеру и Крэнгу провернуть свои зловещие планы. Разбираться со всем этим безобразием придётся, как вы понимаете, нашим черепашкам. Четверка героев отправляется выбивать всю дурь из врагов на Манхэттене, Кони-Айленде и других локациях. Враги их будут поджидать самые разнообразные, это всегда было визитной карточкой TMT.

реклама

Авторы Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge вдохновлялись мультсериалом о черепашках образца 1987 года — все здешние предметы и локации оформлены с оглядкой на этот продукт. В игре будет не только одиночный режим, но и кооператив для четырёх участников. Причём, совместное прохождение возможно в формате онлайн и оффлайн.

реклама

Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge выйдет на PC (страничка в Steam уже имеется) и консолях. Точной даты нет, но фанаты готовы подождать.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

teenage mutant turtles shredders revenge tribute games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Анонсирован Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge — классический beat ‘em up про легендарных черепашек
2
В цифровом магазине Xbox появилась возможность просмотра доступных для игры языков
+
Историческая стратегия Ancestors Legacy от 1C Entertainment получила бесплатную версию с мультиплеером
+
Авторы Outriders с помощью нового видеоролика напомнили о скором релизе своего проекта
+
Фанаты официально закрытой MOBA-игры Paragon от Epic Games собрали более $2 миллионов на её воскрешение
3
Похоже, второе дополнение к The Outer Worlds представят уже завтра
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 42
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
8
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
31
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
10
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
13
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
2
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей

Сейчас обсуждают

3JIbIDEHb
10:49
На геймс.майл.ру https://whatshed.co.uk/virtual-landscape-gardener-in-minecraft/
Горячая вакансия: Британское издание ищет садовников в MineCraft
Встань раком!
10:46
СДОХНИ СУКА ОТ РАКА МОЗГА, ПАДАЛЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ, ЧМО КОМНАТНОЕ!!! ДИТЯ ШАЛАВЫ И ПИДОРАСА.
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
Сергей Vorvort
10:45
Вынь синий дилдо с шипами, а то мешает тебе комменты писать - хрень получается! )
Свежая версия BIOS позволила повысить производительность Core i7-11700K в ряде игр и приложений
ахахах
10:44
ненужон
Facebook выпустила «сверхлёгкий» Instagram Lite
Андрей Иванов
10:44
Интел накосячил,а подгорает у красных.М-да.
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
Сергей Vorvort
10:43
Я уже комментировал это убожество: 5800X на воздухе тестируют только Интелбои. Автор мне так и не соизволил ответить, видимо зассал. Напомню что Интел разослала журналистам наборы для тестирования 119...
Свежая версия BIOS позволила повысить производительность Core i7-11700K в ряде игр и приложений
Сергей Vorvort
10:41
Ты говорил про однопоток, не съезжай на частоту. На равных частотах 2700X не хуже 7700К, а 3700X - 9900К. У 5800X однопоток в сравнении с Zen 2 не сильно вырос, подтянули как раз частоты, энергоэффек...
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
FireLine
10:41
Разве стоимость автомобилей и других высокотехнологичных вещей в европе и у нас отличается? Мы живем на всем импортном, так что 50 фунов это как раз 5000 руб, а не твои вот вещания о том что цены разн...
Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
Встань раком!
10:41
Наxyй ютуб, там даже слово ХОХОЛ нельзя написать, сообщение автоматически алгоритмами ютуба удаляется. Ебаная фашисткая диктатура и цензура. Я даже пидораса пидорасом не могу назвать.
Роскомнадзор замедлил доступ к Twitter с целью защиты пользователей от влияния противоправного контента
Ambiguity
10:40
Бесплатный, хардкорный и пафосный вайп игроков - отличный повод старичкам вернуться в игру и собрать себе новый билд или попробовать другие способы прокачки.
Данные с 25 серверов «выживача» Rust были безвозвратно утеряны в результате крупного пожара в дата-центре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем