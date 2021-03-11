Анонсирован Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge — классический beat ‘em up про легендарных черепашек
Разработчики из Tribute Games совместно с издательством Dotemu анонсировали Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge. Это проект классического жанра beat ‘em up с не менее ретроградным визуальным рядом. По случаю анонса авторы игры опубликовали специальный трейлер, давящий на ностальгию.
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Итак, завязочка сюжета намечается вполне в духе старых TMT. Рокстеди и Бибоп устроили нападение на здание Шестого канала: они украли устройства, которые помогут Шреддеру и Крэнгу провернуть свои зловещие планы. Разбираться со всем этим безобразием придётся, как вы понимаете, нашим черепашкам. Четверка героев отправляется выбивать всю дурь из врагов на Манхэттене, Кони-Айленде и других локациях. Враги их будут поджидать самые разнообразные, это всегда было визитной карточкой TMT.
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Авторы Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge вдохновлялись мультсериалом о черепашках образца 1987 года — все здешние предметы и локации оформлены с оглядкой на этот продукт. В игре будет не только одиночный режим, но и кооператив для четырёх участников. Причём, совместное прохождение возможно в формате онлайн и оффлайн.
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Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge выйдет на PC (страничка в Steam уже имеется) и консолях. Точной даты нет, но фанаты готовы подождать.
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