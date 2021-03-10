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Историческая стратегия Ancestors Legacy от 1C Entertainment получила бесплатную версию с мультиплеером

Сетевому режиму уделено всё внимание.
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Стратегия Ancestors Legacy, исполненная в историческом сеттинге, вышла ещё в 2018 году. Игра рассказывала историю становления славян, викингов, англосаксов и германцев. Повод вспомнить этот проект сегодня вышел довольно уважительным, ведь разработчики выпустили бесплатную версию с полностью функциональным сетевым режимом.

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Бесплатный вариант Ancestors Legacy получил отдельное название — Free Peasant Edition. В это издание включено:

  • первые четыре миссии из одиночной кампании за викингов;
  • четыре доступные фракции в сетевом режиме;
  • 17 карт для мультиплеера с набором режимов (последние отличаются только количеством игроков по одну сторону);
  • доступ к случайным боям, битвами с ИИ-противником и друзьями.

Разработчики Ancestors Legacy собираются предоставить владельцам Free Peasant Edition доступ к особой лиге, он должен открыться уже в этом месяце.

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Если говорить о полновесной игре, то ей до сих пор можно обзавестись только за деньги. Геймплей данного проекта завязан на реконструкции кровавых битв средневековой Европы, но без сопутствующих сражениям активностей никак не обойтись. Игроку придётся заниматься управлением ресурсами и строительством поселений, попутно отвлекаясь на участие в жестоких баталиях на обширных полях сражений. В том же Steam у полной версии Ancestors Legacy имеется 81% рейтинга на основании более 3400 отзывов. Издателем стратегии выступает хорошо известная 1C Entertainment.

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