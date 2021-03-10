Разработчики из People Can Fly возлагают поистине большие надежды на свой кооперативный боевик Outriders, и, судя по статистике «онлайна» его демонстрационной версии, вполне обоснованно. Поэтому не приходится удивляться тому, что по мере приближения Outriders к полноценному релизу проект будет всплывать в новостных лентах всё чаще. Сегодня, например, нашему вниманию представили анимационный видеоролик, напоминающий о том, что Outriders уже на финишной прямой, и релиз 1 апреля на всех актуальных платформах неизбежен.

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Напомним, что в Outriders мы с товарищами попадаем на терпящую катастрофу планету Инок и должны разыскать источник загадочного сигнала, посылаемого, судя по его структуре, кем-то или чем-то разумным.

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На выбор игрокам будут доступны различные классы персонажей, отличающиеся уникальными особенностями и стилем игры. На релизе классов будет четыре, и после релиза, надеемся, их число будет увеличиваться.