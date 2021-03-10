Разработчики из студии PolyAmorous наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода своего проекта Paradise Lost. Игра станет доступна на PC и пока что ещё актуальных консолях PlayStation 4 и Xbox One через две недели — 24 марта. Сопутствующий видеоролик с 13 минутами игрового процесса — в наличии.

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Напомним, что события Paradise Lost разворачиваются в альтернативной истории, в которой Германия в ходе Второй мировой войны обрушила на Европу ядерные бомбы. Особенно сильно досталось Польше, развалины которой и послужили сеттингом для Paradise Lost. Мы играем за 12-летнего мальчика Шимона, которому нужно найти человека, запечатлённого на хранимой его матерью фотографии.

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Несмотря на близость релиза, оформить предзаказ на Paradise Lost в Steam пока нельзя. Наверное, это даже правильно.