Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Отправиться в постапокалиптическую Польшу в Paradise Lost можно будет уже через две недели

Оглянуться не успеем.
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Разработчики из студии PolyAmorous наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода своего проекта Paradise Lost. Игра станет доступна на PC и пока что ещё актуальных консолях PlayStation 4 и Xbox One через две недели — 24 марта. Сопутствующий видеоролик с 13 минутами игрового процесса — в наличии.

реклама

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, что события Paradise Lost разворачиваются в альтернативной истории, в которой Германия в ходе Второй мировой войны обрушила на Европу ядерные бомбы. Особенно сильно досталось Польше, развалины которой и послужили сеттингом для Paradise Lost. Мы играем за 12-летнего мальчика Шимона, которому нужно найти человека, запечатлённого на хранимой его матерью фотографии.

реклама

Несмотря на близость релиза, оформить предзаказ на Paradise Lost в Steam пока нельзя. Наверное, это даже правильно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

paradise lost polyamorous
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Отправиться в постапокалиптическую Польшу в Paradise Lost можно будет уже через две недели
+
Данные с 25 серверов «выживача» Rust были безвозвратно утеряны в результате крупного пожара в дата-центре
3
Судьба Xbox-версии Deathloop даже после слияния Bethesda и Microsoft остаётся под вопросом
+
Античит от Denuvo стал доступен разработчикам игр для PlayStation 5
2
Blizzard выпустила обновление Overwatch с улучшениями для Xbox Series
+
В новом испытании Overwatch можно получить милый облик на одного из самых популярных персонажей
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
85
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
27
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
9
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
11

Сейчас обсуждают

Van Helsing
19:20
ну да кукурузные частоты стали неотъемлемой частью процессоров интел))
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Sergei Svinobaklan
19:19
Возвращамся в 90 - е Когда компы стоили как машины А почему кстати гигаБИТные? И кому они нужны сейчас?
Оперативная память резко подорожала — цены будут расти в течение всего 2021 года
Dimkovski
19:18
Всё херня. В 4К разница между 8700К и 11700К всего 2-3 кадра. Ждём 12-ое поколение Intel и DDR5, тогда будет смысл пересесть на новую платформу
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
MriS
19:18
Возможно, если радиатор кастом водянки на балконе, но скоро лето )) У меня был 3800x и обычная водянка с ним не справлялась
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
in_cognito
19:17
Вполне себе в стиле раста.
Данные с 25 серверов «выживача» Rust были безвозвратно утеряны в результате крупного пожара в дата-центре
Van Helsing
19:17
Как обычно аргументов нет)) отмажемся памятью))))))позорище.
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
in_cognito
19:16
Тут же все как один вроде собирались объявить бойкот майнерам и не покупать у них б/у видюшки. Что-то изменилось?
MSI проводит эксперимент по добыче Ethereum на игровом ноутбуке с GeForce RTX 3080 на борту
Van Helsing
19:16
А что интел стал превосходить?)) Увас деградация на лицо) 2023 еще не наступил как бы).
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Van Helsing
19:15
Иди пролечись и не позорься с 10700
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
Виктор Ценин
19:15
Как вы плохо говорите о консолях, чем-то не угодили они вам?
Античит от Denuvo стал доступен разработчикам игр для PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем