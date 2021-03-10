Недавно в Сети всплыл первый видеоролик амбициозного проекта Elden Ring от признанных мастеров из FromSoftware, благодаря которому можно было пусть и в плохом качестве, но всё же увидеть первые кадры игрового процесса, отдельных «боссов» и в целом похожую на Dark Souls боевую механику. Предполагалось, что долгожданный показ проекта состоится уже ближе к концу этого месяца, но, как считает проверенный редактор издания VentureBeat Джефф Грабб, вышеописанная утечка могла повлиять на планы издательства Bandai Namco.

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По информации Грабба, издатель и разработчик проводят расследование и пытаются разобраться, как же произошла утечка столь важной информации. Журналист считает, что дальнейшее продвижение Elden Ring продолжится только после «разбора полётов». Теперь, как полагает Грабб, показ Elden Ring состоится лишь через несколько месяцев, предположительно — летом в рамках E3, которую в этом году планируют провести полностью в онлайн-формате.

К сожалению, доверия к данным заявлениям мало, поскольку они противоречат банальной логике: сообщество наоборот после утечки как никогда заинтересовано в новых сведениях об Elden Ring, и в очередной раз ждать у моря погоды может быть утомительно. До такой степени, что геймеры попросту «перегорят» (если этого ещё не случилось). С другой стороны, информация об Elden Ring не поступает вот уже почти два года, и несколько месяцев в данной ситуации большой роли не сыграют.