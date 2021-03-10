Minecraft остаётся феноменально популярной игрой, в которой игроки при желании могут воссоздавать из кубов различных материалов свои самые заветные архитектурные и/или ландшафтно-дизайнерские мечты. Специально для второй категории на крупнейшем британском садоводческом портале WhatShed появилась статья-вакансия, предлагающая талантливым ребятам стать виртуальным ландшафтным дизайнером в Minecraft.

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От соискателя требуется хорошее знание непосредственно Minecraft, креативная жилка, умение общаться с людьми, уверенная работа в удалённом режиме, а также, хоть и необязательно, предыдущий опыт работы ландшафтным дизайнером. Непосредственно в работу входит оценка текущего состояния садоводческого хозяйства клиента, помощь ему советами согласно бюджету и создание нескольких вариантов дизайна для каждого клиента.

В качестве преимуществ данного вида профессии создатели вакансии перечисляют удалённую работу, получение ценного опыта общения с клиентами и экспериментирования с различными стилями, ну и, безусловно, плату за то, что вы играете в Minecraft.

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Что же до оплаты труда, то она почасовая, и составители вакансии оценивают её в 50 фунтов стерлингов, или около 70 долларов, или более 5000 рублей по текущему курсу. При этом, что любопытно, работник может проявлять гибкость и устанавливать собственные расценки. Если вы думаете, что это так просто, и деньги предлагают платить «за ничто», то попробуйте создать в Minecraft хотя бы симпатичную лужайку перед своим домиком.