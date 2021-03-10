PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров раскрыл некоторые детали находящегося в разработке ожидаемого проекта S.T.A.L.K.E.R. 2, это было сделано в рамках беседы с ведущими подкаста «Не занесли». Каких-либо принципиально новых сведений представлено слишком мало — Бочаров, в основном, повторял «домашние заготовки», заученные маркетинговые фразы про великий сиквел, и всё в таком духе.

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Очень много внимания уделялось обсуждению открытого мира и симуляции жизни A-Life 2.0. В очередной раз разработчики заверяют, что нас ждёт огромный мир, живущий по своим законам, за исполнением которых следит продвинутый искусственный интеллект. Опять же, в очередной раз нам было обещано, что отдельные события в S.T.A.L.K.E.R. 2 могут происходить без участия игрока, а последнему придётся лишь смириться с последствиями. Из-за вариативности развития событий в здешнем мире игрок при повторном прохождении «сюжетки» вполне может получить совершенно иной финал. По крайней мере, так обещается.

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Если говорить о игровом мире, то в сиквеле мы должны почувствовать его подлинную бесшовность: кажется, GSC Game World собирается упразднить надоедающие подзагрузки при переходе с одной локации на другую. Огромное внимание в S.T.A.L.K.E.R. 2 уделяется сюжету, ведь речь вновь идёт о проекте, целиком и полностью «заточенном» под одиночное прохождение. Про мультиплеер PR-менеджер студии тактично умолчал.

По поводу выбора Unreal Engine в качестве движка для игры Захару Бочарову тоже было что ответить. Изначально студия планировала существенно обновить X-Ray, использовавшийся в ранних проектах серии S.T.A.L.K.E.R. Почти сразу девелоперы поняли, что эта технология безнадёжно устарела, и выгодно будет перейти на Unreal Engine. Опять же, GSC убеждена, что он идеально подходит для выполнения поставленных целей.

При переходе на новый движок авторы игры сохранят поддержку пользовательских модификаций: на PC всё будет доступно сразу, а вариант с консолями Xbox пока продумывается.

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Даты релиза у S.T.A.L.K.E.R. 2 нет, игра должна поступить в продажу на PC и Xbox Series X|S.