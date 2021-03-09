Forza Horizon 4 прикатила в Steam и предлагается по вполне демократичной цене
В начале февраля Playground Games вместе с игровым крылом Microsoft в целом пообещали, что Forza Horizon 4 станет первой игрой серии, которая посетит Steam, и что случится это уже 9 марта. Что ж, указанный день настал, Steam-страничка Forza Horizon 4 активировалась и встречает нас вполне демократичным ценником в 1 085 рублей за стандартное издание. Весь дополнительный контент, общая стоимость которого превышает 3 300 рублей, однако, придётся покупать отдельно.
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Примечателен тот факт, что Steam-игроки при желании смогут играть с пользователями версий игры из Microsoft Store и даже с обладателями консолей Xbox.
Напомним, что изначально Forza Horizon 4 вышла в свет осенью 2018 года и получила очень высокие оценки как профильной прессы, так и простых игроков. Так что пополнение в рядах Steam определённо достойное.
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